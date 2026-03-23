ديالو يقرّ بمعرفة هوية مدرب منتخب فرنسا.. زيدان المرشح الأبرز

- كشف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، عن معرفته بهوية المدرب القادم لمنتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026، دون الإفصاح عن الاسم، مما يعزز التكهنات حول زين الدين زيدان كخليفة محتمل لديشان. - تلقى الاتحاد أقل من خمسة طلبات، جميعها فرنسية، لشغل المنصب، مع التركيز على ضرورة تمتع المدرب المقبل بقدرة على قيادة منتخب من الطراز الأول وبناء علاقة قوية مع الجماهير. - يستعد المنتخب الفرنسي لمباريات ودية في الولايات المتحدة وفرنسا، مع إعلان ديشان عن قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال في مايو، حيث سيواجهون السنغال والنرويج.

اعترف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، بأنه يعلم هوية المدرب الذي سيقود منتخب فرنسا بعد نهاية مشوار ديدييه ديشان في أعقاب كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من دون أن يكشف الاسم خلال المرحلة المقبلة.

وجاء حديث ديالو في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو المحلية، حيث قال حول هذا الملف الذي تترقبه جماهير كرة القدم الفرنسية بفارغ الصبر: "نعم، أعرف اسمه. أدعوكم للقاء بنا بعد كأس العالم" رافضاً الخوض في أي تفاصيل إضافية بشأن المدرب المقبل، رغم الإلحاح لمعرفة ما إذا كان المقصود هو زين الدين زيدان.

وتعزز هذه الإجابة الغامضة الفرضيات المتداولة في الإعلام الفرنسي، إذ سبق لعدة تقارير في صحف محلية بارزة أن رجّحت تولي زيدان المهمة بعد ديشان، مستندة إلى مكانته التاريخية مع المنتخب وخبرته التدريبية، إضافة إلى كونه الاسم الأبرز المطروح منذ فترة لخلافة المدرب الحالي، وهو ما عادت وتحدثت عنه صحيفة ليكيب اليوم الاثنين.

وكشف ديالو أن الاتحاد تلقى أقل من خمسة طلبات، كلها فرنسية لشغل المنصب، مشدداً على أن المدرب المقبل يجب أن يتمتع بصفات خاصة، أبرزها القدرة على قيادة منتخب من الطراز الأول، إلى جانب بناء علاقة قوية مع الجماهير الفرنسية، على غرار ما حققه ديشان خلال فترة امتدت لأكثر من عقد.

وفي سياق التحضيرات، يتوجه المنتخب الفرنسي إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب البرازيل في 26 مارس/ آذار، والثانية ضد منتخب كولومبيا في 29 منه، قبل أن يستكمل برنامجه بمباراتين في فرنسا خلال يونيو/ حزيران، الأولى في نانت أمام منتخب ساحل العاج، والثانية في ليل أمام منافس لم يُحدد بعد.

ومن المقرر أن يعلن ديشان قائمة اللاعبين المشاركين في المونديال في 13 مايو/ أيار، على أن يستهل "الديوك" مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة منتخب السنغال، ثم منتخب متأهل عبر الملحق العالمي، قبل أن يختتموا الدور الأول أمام منتخب النرويج.