- تألق أماد ديالو في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، حيث أصبح هداف منتخب ساحل العاج وساهم في الفوز على بوركينافاسو، محققاً جائزة أفضل لاعب للمرة الثالثة في البطولة. - بدأ ديالو مسيرته في إيطاليا مع أتلانتا وانتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل 25 مليون يورو، متجاوزاً فضيحة تزوير الوثائق ليبرز في الدوري الإنجليزي بتسجيله تسعة أهداف وصناعته سبعة أخرى. - نال إعجاب مشجعي مانشستر يونايتد، ووقع عقداً حتى 2030، معبراً عن طموحاته الكبيرة في كرة القدم وسعيه لصنع التاريخ مع النادي.

شكّل مهاجم ساحل العاج الشاب أماد ديالو (23 عاماً)، كابوساً لمدافعي المنتخبات المنافسة لمنتخب "الأفيال" في كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، وساهم بتخطي عقبة بوركينافاسو في ثمن النهائي بنتيجة (3ـ0). فبعدما حلّ محلّ نجم كأس أمم أفريقيا الماضية سيباستيان هالر، أصبح لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي الهداف الأول لمنتخب ساحل العاج. ولا يقتصر دور أماد ديالو على التسجيل فقط، بل يتعداه إلى ضبط إيقاع اللعب، والفوز بالحوارات الثنائية، ليشكّل ثنائياً هجومياً قوياً مع غويلا دويه، وكان حاضراً في مواجهة ثمن النهائي، مسجلاً الهدف الأول وصانعاً للثاني، ليحصد جائزة أفضل لاعب للمرة الثالثة في البطولة في ثلاث مباريات شارك فيها أساسياً.

Officiel : pour la troisième fois, Amad Diallo est élu Homme du Match CAF. Félicitations jeune ! 👏🇨🇮



Max de j’aime pour Amadinho. pic.twitter.com/xbLv4aiiq9 — SOUTIENAUXELEPHANTS🇨🇮 (@saedeciv) January 6, 2026

وعوّض لاعب مانشستر يونايتد غيابه عن النسخة الماضية بتألق في هذه البطولة، وبعد المباراة الثانية ضد الكاميرون، صرّح لقناة فرانس 24 مُعرباً عن سعادته بأدائه قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري، لأنه حلم طفولتي، لحظة انتظرتها طويلاً. لقد غبت عن بطولتين بسبب الإصابات، واليوم، وجودي هنا ومشاركتي في كأس الأمم الأفريقية ومقاتلتي من أجل وطني تجعلني في غاية السعادة". ويمثل ديالو نقطة قوة في هجوم ساحل العاج، وهو من بين نجوم البطولة.

واستعرض موقع ياهو الأميركي أهم المحطات في مشواره الكروي، فقد شهدت مسيرة اللاعب العديد من الهزّات، إذ ساهم عمه في تغيير مستقبله الاحترافي، بعدما قاده في سن 13 عاماً للانتقال إلى إيطاليا ومنها انطلق مشواره الاحترافي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، خاض أماد ديالو أول مباراة احترافية له في الدوري الإيطالي مع فريقه السابق نادي أتلانتا ضد أودينيزي، مسجلاً هدفه الأول، ومساهماً في فوز فريقه الساحق بنتيجة 7-1.

🚨 Amad Diallo’s goal. Three goals this AFCON. STARBOY ⭐🇨🇮pic.twitter.com/J2cBiGfa2o — UtdTruthful (@Utdtruthful) January 6, 2026

وبعد عام، انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 25 مليون يورو، وأُعير إلى نادي رينجرز لاكتساب الخبرة في الدوري الاسكتلندي الممتاز. لكن بدايته في المملكة المتحدة شابتها فضيحة تزوير وثائق. فبحسب مكتب المدعي العام الإيطالي، هُرِّب أماد ديالو إلى منطقة إميليا رومانيا، شمال إيطاليا، ودفع اللاعب غرامة قدرها 48 ألف يورو بتهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة. ومنذ ذلك الحين، تجاوز أماد ديالو هذه الحادثة ويقدم أداءً مميزاً في الدوري الإنكليزي الممتاز. ففي الموسم الماضي، سجل المهاجم الشاب تسعة أهداف وصنع سبعة أخرى لمانشستر يونايتد. حتى أنه أصبح بعمر 22 عاماً و189 يوماً أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل ثلاثية (هاتريك) على ملعب أولد ترافورد في مباراة فاز فيها فريقه على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1.

وأعجب مشجعو مانشستر يونايتد به إعجاباً شديداً وهتفوا له مُقارنين إياه بأساطير كرة القدم في ساحل العاج: "إنه يلعب لليونايتد. إنه من ساحل العاج. أفضل من دروغبا والأخوين توريه. إنه ساحر حقاً، وأنتم لا تدركون ذلك. اسمه أماد، أماد ديالو!". ولإسعادهم، مدد اللاعب المولود في أبيدجان عقده مع الشياطين الحمر في يناير/ كانون الثاني 2025 حتى عام 2030. وصرح على موقع النادي: "أنا فخور جداً بتوقيع هذا العقد الجديد. لقد عشت بالفعل لحظات رائعة مع هذا النادي، ولكن ما زال هناك الكثير في المستقبل. لديّ طموحات كبيرة في عالم كرة القدم، وأريد أن أصنع التاريخ مع مانشستر يونايتد". وقد تم تحذير منافسيه، سواء في إنكلترا مع ناديه أو في المغرب مع منتخب ساحل العاج.