دياز يُهدر فرصة حاسمة مع ريال مدريد وكأس العالم أمله الأخير

شارك نجم منتخب المغرب لكرة القدم، إبراهيم دياز (26 عاماً)، أساسياً في مباريات ريال مدريد الإسباني الأخيرة، مستفيداً من غياب الفرنسي كيليان مبابي المصاب، وكذلك الغياب المطوّل للنجم البرازيلي رودريغو الذي انتهى موسمه منذ عديد الأشهر، ولكن المغربي لم يستفد بشكل كامل من هذه الفرصة ومن ثقة المدرب ألفارو أربيلوا.

وفي آخر 12 مباراة شارك فيها المغربي، ساهم بصناعة هدف فريقه في مرمى جيرونا، وفي بقية المباريات لم يكن موفقاً. وخلال المواجهة الأخيرة أمام إسبانيول، تمّ استبدال دياز بالمهاجم غوزالو غارسيا والنتيجة التعادل، قبل أن يظهر فينيسيوس ويحرز ثنائية قادت الريال إلى الانتصار، وهذا النجاح قد يقود المدرب إلى الاعتماد على غارسيا أساسياً في مواجهة الكلاسيكو وإعادة دياز إلى دكة الاحتياط مجدداً.

ولم يتغير وضع اللاعب المغربي رغم تغيير المدربين في ريال مدريد، بما أنه لم يفرض نفسه أساسياً مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكذلك تشابي ألونسو، وقد يخسر ثقة المدرب الحالي في آخر مباريات الدوري، ذلك أن ريال مدريد يريد أن ينهي الموسم بنجاح، ويقلص الفارق عن نادي برشلونة بعد أن فقد آماله منطقياً في التتويج واستعادة لقب "الليغا".

وأصبح مستقبل دياز مُرتبطاً بتألقه في كأس العالم 2026، الذي سيكون فرصته الأساسية من أجل تحسين وضعه في النادي الملكي ورفع أسهمه بشكل يسمح له بأن يفوز بعرض جيد في الميركاتو الصيفي، أو الاستمرار مع النادي الملكي بفرصة حقيقية في المشاركة واللعب باستمرار.