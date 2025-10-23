- شهدت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس جدلاً تحكيمياً، حيث طالب إبراهيم دياز بركلة جزاء بعد تلامس طفيف مع لاعب يوفنتوس، لكن الحكم قرر استمرار اللعب، وأكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة القرار. - في الشوط الثاني، لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد اصطدام الكرة بمدافع يوفنتوس، وأوضح الشريف أن القرار كان صحيحاً وفقاً للقوانين. - تدخل إبراهيم دياز بقوة على خيفرين تورام مما أدى إلى إنذاره، واعتبر الشريف أن التدخل كان متهوراً لكنه لم يصل إلى مستوى اللعب العنيف.

كان المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً) أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، خلال مواجهة يوفنتوس، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها النادي الإسباني بنتيجة (1ـ0)، ليحقق "الملكي" الانتصار الثالث توالياً في المسابقة، بينما انقاد الفريق الإيطالي لخسارته الأولى بعد تعادلين. وقد شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بشأن بعض اللقطات في الفترة الثانية، على وجه الخصوص.

وطالب لاعب ريال مدريد، إبراهيم دياز، بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقد علّق خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، على القرار قائلاً: "في الدقيقة الـ 38، حاول دياز التقدم من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، بين لاعبين من فريق يوفنتوس، ودفع بالكرة إلى الأمام بعيداً عن اللاعب كيلي، وحاول اللحاق بها. وقد حصل تلامس مشترك بين اللاعبين باستعمال اليدين، إذ لامست يدا كيلي رأس دياز دون أن يكون هناك دفع أو تعطيل أو مسك، وكان هناك احتمال لوجود عرقلة من خلال حركة اللاعبين للمنافسة على الكرة، إلا أن كيلي حاول دائماً سحب قدمه، دون أن يقوم باعتراض أو عرقلة، وحصل تلامس، ولكنه كان طفيفاً، وقد حاول لاعب يوفنتوس إبعاد قدمه لتفادي الإعاقة، وعند فقدان الكرة التي ابتعدت عنه وحصول التلامس، رمى دياز نفسه داخل منطقة الجزاء، وكان الحكم قريباً ويمتلك زاوية رؤية واضحة، فكان قراره صحيحاً لعدم وجود مخالفة مسك أو دفع".

وعاد النادي الإسباني ليُطالب بركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الحكم المونديالي عن هذه العملية: "في الدقيقة الـ 55، صوّب لاعب وسط الريال، الإنكليزي جود بيلنغهام، كرة قوية اصطدمت بمدافع يوفنتوس، فريديريكو غاتي، ثم تحوّلت الكرة مرتفعة ومرتدة باتجاه صدر زميله خيفرين تورام داخل منطقة الجزاء، ولا توجد مخالفة لمسة يد، وحتى في حال لمس الكرة يد اللاعب تورام، فلا تحتسب ركلة جزاء، لأنها جاءت من زميله، ومِن ثمّ كان قرار الحكم صحيحاً".

🟥 ¡Pidió la roja la Juve por esta entrada de Brahim sobre Thuram!



🤔 ¿Para ti era? pic.twitter.com/cFkfNO25HY — Diario AS (@diarioas) October 22, 2025



وتدخل إبراهيم دياز بقوة على لاعب يوفنتوس، خيفرين تورام، ولكن الحكم أنذره فقط، وقال الشريف عن القرار: "سعى دياز للوصول إلى الكرة قبل تورام، وقام بعملية زحلقة، ولكن تورام وصل إلى الكرة قبله، ليرتكب دياز مخالفة ركلة باستخدام أسفل قدمه للجزء الجانبي من الساق اليمنى لتورام، وقام دياز بثني ساقه باستخدام الركبة والعودة إلى الخلف، مما أدى إلى تخفيف القوة المستخدمة في عملية الركل، وقرار الحكم كان بإعلان مخالفة وإنذار اللاعب، الذي اتسم تدخله بالتهور، لأنه لم يضع سلامة منافسه في الاعتبار، فكان قراره صحيحاً لأن الحالة لم ترتقِ إلى اللعب العنيف، لأن الركل حصل على المنطقة المحمية من القدم، ولأنه قام بعملية ثني الساق لتخفيف شدّة الركل".

وفي نهاية المباراة، تدخل لاعب يوفنتوس، البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، على مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب وقال الشريف عن الحالة: "مرر حارس الريال، البلجيكي تيبو كورتوا الكرة باتجاه زميله فينيسيوس، الذي تقدم إلى حدود منطقة الجزاء، وكان مُلاحَقاً من كونسيساو، الذي قام بمحاولة أولى للعب الكرة بمشط قدمه اليمنى، ولكنه لم يلمسها، لتتحرك الكرة إلى البرازيلي، وقام لاعب يوفنتوس بمحاولة أخرى وقطع الكرة، وفوّت فرصة السيطرة عليها من جانب فينيسيوس، الذي كان أمام فرصة محققة للتسجيل، وقام لاعب يوفنتوس بلعب الكرة بشكل كامل، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم احتساب مخالفة".