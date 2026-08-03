- إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، يفكر في مستقبله مع ريال مدريد بعد تعيين جوزيه مورينيو مدرباً، ويسعى لضمان مكانه في تشكيلة "أسود الأطلس" الأساسية لموسم 2026-2027. - نادي ميلان الإيطالي مهتم بإعادة دياز إلى صفوفه بعد فشل صفقة كونستانتينوس كاريتساس، حيث يعتبر دياز خياراً مناسباً بفضل قدرته على اللعب في مراكز متعددة. - رغم عقده مع ريال مدريد حتى 2027، يسعى دياز للعودة إلى ميلان لضمان اللعب أساسياً، لكن إدارة ريال مدريد تفضل تجديد عقده أو بيعه نهائياً.

بدأ نجم منتخب المغرب إبراهيم دياز (26 عاماً) التفكير في مستقبله مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الملكي، الأمر الذي دفع الجناح الأيمن إلى البحث عن حلول حتى يضمن لعب أكثر عدد من المواجهات في موسم 2026-2027 كي يواصل حجز مكانٍ في تشكيلة "أسود الأطلس" الأساسية على المستوى الدولي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إبراهيم دياز بات يعلم جيداً حجم رغبة إدارة نادي ميلان العمل على إعادته مرة أخرى إلى ملعب "سان سيرو"، حيث يبحث "الروسونيري" عن لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يُجيده النجم المغربي، الذي بات يعلم جيداً أنه لن يكون الخيار الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم القادم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البدائل التي قد يفكر فيها ريال مدريد إذا لم يتمكن من تجديد عقد دياز أو بيعه بعرض كبير؟ ما هي الشروط التي قد يضعها ريال مدريد على ميلان لتمكين دياز من اللعب بشكل أساسي في الموسم القادم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويعود سبب اهتمام ميلان بالنجم المغربي إلى عدم قدرة إدارة الفريق الإيطالي على حسم صفقة اليوناني الشاب كونستانتينوس كاريتساس، الذي انضم بشكل رسمي إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني قادماً من جينك البلجيكي مقابل 33 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ما يعني أن إبراهيم دياز يُعد الخيار المناسب.

ميركاتو نادي برشلونة يدرس التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي

من جهته، يعلم إبراهيم دياز أن عودته مرة أخرى إلى ميلان الإيطالي ستجعله يضمن خوض المواجهات بشكل أساسي، وبخاصة أن النجم المغربي سبق له اللعب على سبيل الإعارة في صفوف "الروسونيري" بين عامي 2020 و2023، وشارك في 124 مواجهة بجميع البطولات، واستطاع تسجيل 18 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى مساهمته في حسم لقب "الكالتشيو" في عام 2022.

ورغم أن إبراهيم دياز يمتلك عقداً مع نادي ريال مدريد حتى صيف 2027، لكن إدارة الفريق الملكي لن تسمح له بالرحيل على سبيل الإعارة قبل تجديد عقده، أو الحصول على عرض مالي مغر، من أجل بيعه بشكل نهائي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو أمر لا تفضله إدارة ميلان التي تريد حسم الصفقة على سبيل الإعارة فقط.