- تألق إبراهيم دياز في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 مع منتخب المغرب، حيث قاد الفريق للفوز على جزر القمر 2-0، مسجلاً الهدف الأول الذي كسر صمود المنافس ومنح المغرب أفضلية معنوية كبيرة. - اختير دياز رجل المباراة بفضل تأثيره المباشر على النتيجة وأداء زملائه، حيث قاد الإيقاع الهجومي وقدم حلولاً فردية حاسمة، مما أرسل رسالة قوية لمدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، حول إمكاناته. - كأس أمم أفريقيا قد تكون منصة دياز لاستعادة بريقه وفرض نفسه كلاعب حاسم على الصعيد القاري ومع ريال مدريد، منتظراً تأكيد طموحه في المباريات القادمة.

عاد إبراهيم دياز (26 عاماً) إلى الواجهة بقوة، وخطف الأضواء في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، ليجسد عملياً معنى عنوان المرحلة، المتمثل في عودته إلى الواجهة، ورداً واضحاً على التهميش، الذي عاشه مع تشابي ألونسو، ومعلناً نفسه نجماً في ليلة كروية حملت بصمته كاملة مع منتخب المغرب.

وفرض دياز نفسه رجل المباراة في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" بكأس أمم أفريقيا، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز على جزر القمر بهدفين دون مقابل. وسجل لاعب ريال مدريد الهدف الأول في مواجهة صعبة، كسر بها صمود المنافس في اللقاء، ومنح المغرب أفضلية معنوية كبيرة في مباراة الافتتاح، ليؤكد حضوره القوي منذ اللحظة الأولى في البطولة القارية.

وكسر هدف دياز صمود منتخب جزر القمر، الذي قاوم بشراسة على مدار 55 دقيقة، وأغلق كل المنافذ أمام الهجوم المغربي. وجاءت تسديدة دياز لتفتح المباراة، وتحرر زملاءه من الضغط، في هدف كانت قيمته أكبر من مجرد تقدم في النتيجة، إذ منح "أسود الأطلس" أول ثلاث نقاط في المجموعة، وأرسل رسالة واضحة لبقية المنافسين بأن المغرب دخل البطولة بعقلية التتويج لا المجاملة.وتُوّج تألق دياز باختياره رجل المباراة من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تقدير لتأثيره المباشر على نتيجة اللقاء، وعلى أداء زملائه داخل المستطيل الأخضر. ولم يقتصر دور نجم ريال مدريد على التسجيل فقط، بل قاد الإيقاع الهجومي، وخلق المساحات، وقدم حلولاً فردية حاسمة في لحظات احتاج فيها منتخب المغرب للاعب قادر على صنع الفارق.

ووجّه هذا التألق رسالة غير مباشرة، لكنها قوية، إلى مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، الذي لا يبدو مقتنعاً تماماً بإمكانات دياز، ولا يمنحه دقائق كافية للمشاركة بانتظام. وجاء هدف الكان ليكون رداً مثالياً على هذا التهميش، ورسالة واضحة مفادها أن اللاعب يمتلك الجودة والشخصية للظهور في المواعيد الكبرى متى ما مُنح الثقة. واختتم إبراهيم دياز ليلة الافتتاح كنجم بلا منازع، ليؤكد أن كأس أمم أفريقيا قد تكون منصته المثالية لاستعادة بريقه الكامل، وفرض نفسه لاعباً حاسماً على الصعيد القاري وعلى صعيد النادي الملكي، في انتظار ما ستكشفه قادم المباريات من تأكيد أو تصعيد لطموح بدأ بخطوة واثقة.