دياز يعود إلى الكالتشيو من بوابة يوفنتوس.. خيار سباليتي الأول

- يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع إبراهيم دياز من ريال مدريد لتعزيز صفوفه بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يعتبره المدرب لوتسيانو سباليتي أولوية في الميركاتو الصيفي. - يتميز دياز بقدراته على المراوغة والسرعة، مما يجعله خياراً مناسباً ليوفنتوس، لكن التحدي يكمن في إقناع ريال مدريد ببيعه، خاصة مع الميزانية المحدودة للنادي الإيطالي. - سبق لدياز اللعب في الدوري الإيطالي مع ميلان، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الكالتشيو وشارك في 124 مباراة، لكنه يواجه صعوبات في ريال مدريد بسبب قلة مشاركاته الأساسية.

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً)، ويضع المدرب لوتسيانو سباليتي النجم المغربي في صدارة أولويات التعاقدات التي ينوي القيام في الميركاتو الصيفي لدعم صفوف الفريق، الذي فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وينوي دعم صفوفه بلاعبين لهم جودة عالية، حتى يُصبح الفريق قادراً على المنافسة على الألقاب مجدداً.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن المواصفات التي يبحث عنها مدرب "بيانكونيري" تتوفر في دياز وتجعله منه خياراً مناسباً لمشروعه من أجل تطوير قدرات يوفنتوس، وخاصة سرعته وقدرته على المراوغة وتجاوز منافسيه المباشرين، وهو ما يحفز إدارة النادي على ضمّه رغم صعوبة المهمة، بما أن ريال مدريد لن يقبل رحيل لاعبه إلا بتوفر عرض مالي مناسب، في وقت لا يملك فيه يوفنتوس ميزانية ضخمة لعقد الصفقات، كما أن مدرب ريال مدريد الجديد، سيكون له دور حاسم، وقد يتمسّك ببقاء اللاعب المغربي مع الفريق في الموسم المقبل.

وخاض دياز تجربة سابقة في الدوري الإيطالي مع نادي ميلان (بين 2020 و2023)، ولعب دوراً كبيراً في تتويج الفريق بلقب الكالتشيو بعد سنوات من الانتظار وشارك مع ميلان في 124 مباراة في كل المسابقات، كما ساهم في وصول الفريق إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا. ويعاني دياز من صعوبات مع ريال مدريد في المواسم الأخيرة، بما أنه لا يُشارك أساسياً بانتظام رغم تغيير المدربين في الفترة الماضية.