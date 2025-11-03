دياز يطرق باب الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

- إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، يواجه تراجعاً في دوره مع الفريق، مما يدفعه للتفكير في الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يسعى للعب بانتظام واستعادة تألقه. - ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي من أبرز الأندية المهتمة بضم دياز، حيث يقدم كل منهما عروضاً تضمن له دوراً محورياً ومساحة أكبر للعب، مما يعزز فرصه في استعادة الثقة والحرية الإبداعية. - ريال مدريد يواجه قراراً صعباً بشأن مستقبل دياز، إذ يوازن بين الإبقاء عليه كأصل مستقبلي مهم أو السماح له بالرحيل لضمان مشاركته بانتظام.

بات مستقبل المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً)، أحد أبرز الملفات المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع دوره مع ريال مدريد، واهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته. فبعد فترة تألق لافتة، وجد اللاعب نفسه خارج حسابات التشكيلة الأساسية، ما دفعه إلى التفكير في خوض تجربة جديدة، تضمن له الاستمرارية، والظهور المنتظم داخل الملعب.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الاثنين، فمنذ عودته إلى ريال مدريد، لم يتمكن دياز من فرض نفسه لاعباً أساسياً أو عنصراً مؤثراً في منظومة الفريق. فقد تقلصت دقائقه بشكل واضح هذا الموسم، وتراجع تأثيره في المباريات، وسط منافسة شرسة داخل الخط الهجومي المليء بالنجوم، ما جعله يعيش دوراً ثانوياً لا يرضي طموحاته.

وأمام هذا الوضع، بدأ المقربون من اللاعب بدراسة العروض المطروحة على الطاولة، بحثاً عن نادٍ يمنحه مساحة أكبر من اللعب، ودوراً محورياً في مشروع رياضي يؤمن بقدراته. ويُعد ميلان الإيطالي، أبرز المهتمين بضم اللاعب المغربي من جديد، بعدما ترك بصمة واضحة خلال فتراته الثلاث مع الفريق، على سبيل الإعارة، حيث توّج بلقب الدوري الإيطالي، وأصبح أحد مفاتيح اللعب الأساسية في تشكيلة "الروسونيري". ويعتبر ميلان أن عودة دياز ستكون مكسباً فنياً مهماً، بالنظر إلى معرفته الجيدة بالنادي والدوري الإيطالي وأسلوب اللعب، إلى جانب العلاقة المميزة التي تجمعه بجماهير الفريق، التي لم تنسَ بصماته السابقة. وبالنسبة للاعب نفسه، فإن العودة إلى ميلان تمثل فرصة لاستعادة الثقة والحرية الإبداعية التي افتقدها في مدريد، والعودة إلى بيئة شعر فيها بالتقدير والاحترام.

بنفيكا يدخل المنافسة على دياز

انضم بنفيكا البرتغالي إلى قائمة الأندية الساعية للتعاقد مع اللاعب إبراهيم دياز، كون الفريق يبحث عن صانع ألعاب يمتلك خبرة أوروبية قادرة على صناعة الفارق محلياً وقارياً. ويتضمن العرض البرتغالي منحه دوراً قيادياً منذ اليوم الأول، مع ضمانات بالمشاركة الأساسية وحرية أكبر في بناء الهجمات، وهو ما قد يشكل فرصة مثالية لإحياء مسيرته، بعيداً عن ضغط سانتياغو برنابيو. كما يُتداول أن الصفقة قد تكون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وهو سيناريو يناسب جميع الأطراف المعنية.

وبالنسبة لريال مدريد، فإن قرار التخلي عن دياز ليس سهلاً. كون النادي الملكي ما زال يؤمن بموهبته، ويعتبره أحد الأصول المستقبلية المهمة، لكنه في الوقت نفسه، يدرك أن بقاءه دون مشاركة منتظمة قد يضر بمسيرته، وعليه، قد يُفتح الباب أمام خروجه المؤقت أو الدائم، في صفقة تضمن للاعب دقائق لعب أكثر، وتمنح النادي هامشاً مالياً إضافياً، لدعم خططه المستقبلية. ويعيش دياز مفترق طرق حقيقياً في مسيرته الكروي، فالبقاء في ريال مدريد يعني قبول دورٍ ثانوي في فريق يعجّ بالنجوم، أما الانتقال إلى ميلان أو بنفيكا، فيمنحه فرصة لاستعادة بريقه، وإثبات قدرته على قيادة مشروع تنافسي.