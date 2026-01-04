دياز يدخل تاريخ منتخب المغرب: ساحر "الأسود" في كأس أمم أفريقيا

- قاد إبراهيم دياز منتخب المغرب للتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا بهدفه الحاسم ضد تنزانيا، ليصبح أول لاعب في تاريخ "أسود الأطلس" يسجل في أربع مباريات متتالية في البطولة. - بفضل مهاراته الفنية وتأقلمه مع أسلوب المدرب وليد الركراكي، أصبح دياز العنصر الأساسي في تشكيلة المغرب، مما يجعله مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في البطولة. - يمتلك دياز خبرة كبيرة من اللعب في أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وميلان وريال مدريد، حيث حقق 11 لقباً، مما يعزز مكانته كنجم بارز في المنتخب المغربي.

دخل النجم إبراهيم دياز (26 عاماً)، تاريخ منتخب المغرب، بعدما قاد كتيبة المدرب وليد الركراكي إلى التأهل لربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بفضل هدفه الوحيد، الذي سجله في شباك منتخب تنزانيا، ضمن منافسات دور الـ 16 في المسابقة القارية المقامة حالياً في المملكة.

واستطاع إبراهيم دياز تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 64 من عمر الشوط الثاني، بعد مجهود فردي مميز، ليدخل تاريخ منتخب المغرب من بابه العريض، بعدما أصبح أول لاعب في "أسود الأطلس"، يتمكن من هز شباك منافسيه في أربع مباريات متتالية في بطولة كأس أمم أفريقيا (سجل ضد جزر القمر، مالي، زامبيا وتنزانيا).

وبات دياز الرقم الصعب والحصان الأسود والعصا، التي يعتمد عليها المدرب وليد الركراكي في ضرب دفاعات منافسيه، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، بفضل المهارة الفنية التي يتمتع بها صاحب الـ 26 عاماً، بالإضافة إلى أن الجناح المغربي استطاع التأقلم بشكل كبير مع طريقة لعب الجهاز الفني لـ "أسود الأطلس"، الأمر الذي يجعله منافساً أساسياً على حصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة القارية، في حال استمر على المنوال نفسه.

ويملك دياز خبرة واسعة في الملاعب، بعدما لعب لثلاثة أندية أوروبية كبرى، وهي مانشستر سيتي الإنكليزي، وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، ويُعد النجم المغربي الأكثر تتويجاً بالألقاب، عقب حصده 11 لقباً، أبرزها: "البريمييرليغ"، و"الليغا" و"الكالتشيو"، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، ةالسوبر الأوروبي وكأس القارات (مع الفريق الملكي).

وخاض دياز مع منتخب المغرب 19 مواجهة، وسجل 12 هدفاً، من بينها سبعة أهداف خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا، ليستغل بذلك صاحب الـ 26 عاماً غياب حكيم زياش عن تشكيلة المدرب وليد الركراكي، في المسابقة القارية، ويصبح النجم الأبرز في تشكيلة المدير الفني، الذي يطمح إلى حصد لقب "الكان" للمرة الثانية في تاريخ "أسود الأطلس"، وتحديداً منذ عام 1976.