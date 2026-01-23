دياز يتلقى دعماً من مدرب ريال مدريد بعد صدمة "بانينكا" في النهائي

- إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، يستعد للظهور مع ريال مدريد بعد نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث يواجه الفريق فياريال في الدوري الإسباني، في مباراة مهمة لتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر. - رغم غيابه عن مباراة دوري الأبطال ضد موناكو، قد يشارك دياز في الدوري المحلي، لكن من الصعب رؤيته أساسياً بسبب الخيارات الهجومية المتاحة في الفريق. - مدرب ريال مدريد الجديد، ألفارو أربيلوا، يدعم دياز ويشيد بقدراته، مما قد يمنحه دفعة قوية لاستعادة مستواه بعد إضاعة ركلة جزاء حاسمة في النهائي الأفريقي.

ينتظر أن يظهر نجم منتحب المغرب لكرة القدم، إبراهيم دياز (26 عاماً) للمرة الأولى مع فريقه ريال مدريد الإسباني، بعد أسبوع من نهائي كأس أمم أفريقيا، حيث يحل الملكي ضيفاً على نادي فياريال، يوم السبت، في الأسبوع 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء مهم في ما يخص النادي الملكي، الذي قلّص الفارق إلى نقطة عن نادي برشلونة المتصدر في الأسبوع الماضي، ولكن المهمة ليست سهلة ضد فياريال ثالث الترتيب، وقد ظهر عدد مهم من لاعبي منتخب المغرب مع أنديتهم المختلفة وسط الأسبوع، رغم خيبة النهائي أمام السنغال.

وغاب دياز عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام موناكو، ولكنّه قد يكون مُتاحاً في لقاء الدوري المحلي، ولكن في كل الحالات من شبه المستحيل مشاهدته أساسياً في صفوف النادي الملكي، بحكم أن الفريق يملك الكثير من الخيارات الهجومية، كما أن اللاعب المغربي لم يكن أساسياً في صفوف الريال، قبل المشاركة في كأس أفريقيا. وبعد أن عاش أياماً صعبة إثر إضاعة ركلة جزاء في النهائي الأفريقي، عندما حاول التسجيل من لقطة بانينكا، ستوجه الأنظار صوب اللاعب المغربي، لمعرفة قدرته على تخطي التجربة القاسية التي عاشها والتي كلفت منتخب بلاده اللقب الأفريقي الذي طال انتظاره.

وتلقى دياز رسالة دعم من قبل مدربه الجديد، ألفارو أربيلوا، الذي أشاد في مؤتمر صحافي بقدرات هدّاف كأس أمم أفريقيا وقال عنه الجمعة: " أنا سعيدٌ بانضمامه إلينا. لقد أظهر موهبته في ريال مدريد وخلال كأس الأمم الأفريقية. إنه لاعبٌ يصعب التنبؤ بحركاته، ويُجيد اللعب بين الخطوط، ويستطيع شغل عدة مراكز. يتمتع بعقلية ممتازة ولديه حافزٌ كبير، سنحتاج إليه"، ومن شأن تصريحات مدرب النادي الملكي أن تُعطي دفعاً قوياً إلى دياز الذي ظهر في تدريبات فريقه في الأيام الماضية، لكن من الصعب توقع قدرته على التخلص من تبعات ركلة الجزاء، التي قد تكون نقطة تحوّل في مسيرته في حال فشل في التعويض سريعاً واستعادة مستواه. وبعد أن واجه التهميش من قبل المدرب السابق، تشابي ألونسو، تنطلق رحلة دياز من أجل كسب ثقة مدربه الجديد الذي تولى قيادة ريال مدريد منذ أيام قليلة، وكذلك محاولة طي صفحة ركلة الجزاء التاريخية.