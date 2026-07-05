دياز يتربع على عرش "الأسيست".. لمسات سحرية واحتفالات باللباس المغربي

- إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، يبرز في كأس العالم 2026 بتمريراته الحاسمة، حيث ساهم في أهداف حاسمة ضد البرازيل واسكتلندا وكندا، مما ساعد "أسود الأطلس" في التأهل إلى ربع النهائي. - دياز أصبح أول لاعب أفريقي يحقق أربع تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم، مما يعزز فرصه في البقاء مع ريال مدريد ويعيد له البريق بعد صمته في المباريات السابقة. - تألق دياز في البطولة يمحو ذكرى ركلة الجزاء الضائعة في نهائي كأس أمم أفريقيا، ويجعله منافساً قوياً على صدارة التمريرات الحاسمة.

عاد نجم منتخب المغرب، إبراهيم دياز (26 عاماً)، ليترك بصمته في أهداف "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026. وكانت بداية دياز قوية في البطولة حيث أهدى إسماعيل صيباري الهدف الأول ضد منتخب البرازيل في المباراة الأولى من دور المجموعات، وعاد ليُهدي زميله هدفاً ثانياً أمام اسكتلندا، وبعدها لم يوفق دياز في مساعدة "أسود الأطلس" أمام هايتي في الجولة الثالثة من الدور الأول، ثم هولندا في الدور 32.

Juntos somos enormes. Un paso más hacia los cuartos de final. #DimaMaghrib ❤️🇲🇦🦁



معا نحن أقوى. خطوة أخرى نحو ربع النهائي pic.twitter.com/sugrkboSyg — Brahim (@Brahim) July 4, 2026

وخلال مباراة كندا في ثمن النهائي، كان نجم ريال مدريد الإسباني، حاسماً في الهدف الثاني، بتمريرة منحت عز الدين أوناحي فرصة مضاعفة النتيجة، وعاد في نهاية المباراة ليمنح سفيان رحيمي فرصة إضافة تدوين اسمه في سجل الهدافين خلال هذه النسخة، وهو الهدف الذي أمّن تأهل المغرب إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، ليستعيد لاعب "الملكي" البريق مجدداً بعد صمته في آخر مواجهتين. وبوصوله إلى "الأسيست" الرابع، أصبح دياز أول لاعب أفريقي يقدّم أربع تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم، حسب إحصائيات موقع أوبتا.

ونشر لاعب "أسود الأطلس" صورة له من داخل حجرات ملابس منتخب بلاده، وهو يرتدي اللباس التقليدي المغربي، وكتب: "معاً نحن قوة عظيمة. خطوة أخرى نحو ربع النهائي". ويساعد تألق دياز في صناعة الأهداف على محو ذكرى ركلة الجزاء التي أهدرها أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وكذلك يمنحه دفعاً قوياً لمواصلة التألق في البطولة، حتى يدعم فرصه في البقاء مع نادي ريال مدريد الإسباني. كما أنه بات منافساً حقيقياً على صدارة ترتيب أصحاب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة الذي يقوده الفرنسي مايكل أوليسه بخمس تمريرات (قبل مواجهة فرنسا وباراغواي).

فرحة لاعبي منتخبنا الوطني مع الجمهور بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 🤩



Celebrating with our fans after reaching the quarter-finals! 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Teg7Q7BVO7 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 4, 2026