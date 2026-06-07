دياز ومستقبل غامض في ريال مدريد وسط ترقب لمورينيو والمونديال

- يواجه إبراهيم دياز مستقبلاً غامضاً مع ريال مدريد بسبب عدم تجديد عقده وتوقع تغييرات كبيرة في التشكيلة مع وصول المدرب الجديد جوزيه مورينيو. - وضعية دياز مع النادي الملكي ضبابية، خاصة بعد فشل الفريق في حصد الألقاب لموسمين، مما يفتح الباب أمام أندية كبرى مثل يوفنتوس للتعاقد معه. - يوفنتوس يسعى لضم دياز لتعزيز صفوفه استعداداً لموسم 2026-2027، بينما يركز دياز حالياً على تقديم أداء مميز مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026.

يواجه نجم منتخب المغرب، إبراهيم دياز (26 سنة)، مستقبلاً مجهولاً مع نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل عدم تجديد عقده وإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في التشكيلة مع وصول المدير الفني الجديد، الذي يبدو أنه المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها قناة سكاي سبورت إيطاليا، مساء السبت، باتت وضعية دياز مع النادي الملكي ضبابية في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل الثورة الكبيرة المُنتظرة في ريال مدريد، بعد الفشل في حصد أي لقب خلال موسمين متتاليين، التي قد تشهد مغادرة عدة لاعبين ونجوم، من بينهم المغربي دياز. وعليه، هناك عدة أندية كبيرة تترقب وضعية اللاعب لمحاولة التعاقد معه، ومن بينها نادي يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب التفاصيل، يعمل نادي يوفنتوس على ضم دياز، بغية تدعيم صفوفه بلاعب مهاري وهداف أمام المرمى، وذلك تحضيراً للموسم الجديد 2026-2027، الذي يسعى فيه النادي الإيطالي للعودة بقوة إلى المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية، وهو اللاعب الذي يُعد من أبرز مواهب الدوري الإسباني، وكذلك إحدى أهم ركائز منتخب "أسود الأطلس" الذي سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعد أيام قليلة.

ولن يتسرع دياز في حسم مستقبله بالاستمرار مع نادي ريال مدريد الإسباني، أو الانتقال إلى نادٍ آخر في ميركاتو الصيف، إذ ينتظر ما سيحصل في التركيبة الفنية الجديدة للنادي الملكي وموقف مورينيو، إن أعلن رسمياً تدريبه للفريق، وإن كان المدرب يرغب في بقاء دياز أو لا. كذلك يسعى نجم منتخب المغرب أولاً لتقديم مشاركة جيدة مع بلاده في مونديال 2026، ومن ثم التفكير في مستقبله.