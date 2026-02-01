- تألق إبراهيم دياز في مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، حيث ساهم في الفوز بصناعة هدف فينيسيوس جونيور وركلة جزاء سجل منها مبابي هدف الحسم. - شهدت المباراة توتراً بين دياز ومواطنه إلياس أخوماش، حيث تبادلا الكلمات وكادا أن يتشاجرا، مما أثار اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. - رغم الخلاف، من غير المتوقع أن يؤثر الحادث على علاقتهما في منتخب المغرب، حيث يُعتبر دياز لاعباً مهماً بينما يسعى أخوماش لإثبات نفسه.

جلب نجم ريال مدريد الإسباني المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً) الاهتمام بعد لقطة كان خلالها مُنفعلاً من مواطنه إلياس أخوماش (21 عاماً)، لاعب فريق رايو فاليكانو، الأحد، في منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح النادي الملكي في حصد الفوز بنتيجة (2ـ1)، بمساهمة كبيرة من دياز، رغم أنه شارك بديلاً، فقد صنع الهدف الأول الذي حمل توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكان وراء ركلة الجزاء التي سجل منها الفرنسي كيليان مبابي هدف الحسم في الوقت البديل.

La panenka ratée de Brahim Diaz n’a visiblement toujours pas été digérée par Akhomach 🥶pic.twitter.com/ZUB8e61NnX — Dima Atlas (@DimaAtlasfoot) February 1, 2026

ففي أول مواجهة بينهما في الدوري الإسباني منذ نهاية مشاركتها في كأس أمم أفريقيا مع "أسود الأطلس" وقضاء قرابة الشهر معاً في معسكر واحد، أظهرت لقطات جرى تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي خلافاً بين دياز وأخوماش في نهاية اللقاء، حيث تظهر الصور تبادل بعض الكلمات بينهما، ثم سيطر التوتر على تلك المحادثة، وكادا أن يدخلا في شجار قوي، قبل إبعادهما تفادياً للعقوبة التي قد تلحق بأي منهما، وقد جرى تداول اللقطة على منصّات التواصل بشكل كبير، خاصة أنه من النادر مشاهدة مثل هذه الحالات في الملاعب بين النجوم العرب من بلد واحدٍ رغم اختلاف فريقيهما.

ولم يقع الكشف عن سبب هذا التصرف من قبل اللاعبين، وحالة الانفعال التي سيطرت عليهما، كما أن الأمور لم تشهد تصعيداً بعد أن إبعادهما سريعاً والفصل بينهما، وقد يكون ضغط النتيجة قد جعل كلاً من دياز وأخوماش يفشلان في التحكم في أعصابهما بعد السيناريو الذي شهدته المباراة، في حين عاد عدد من مرتادي صفحات التواصل للحديث عن ركلة الجزاء الشهيرة "بانينكا" التي نفذها دياز في نهائي أفريقيا وأهدرها، ما تسبب في ضياع حلم التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا على المغاربة، بأنها كانت محور الخلاف بينهما؛ لكن في الوقت نفسه، من الصعب أن يكون للحادث أي تأثير على علاقتهما داخل منتخب المغرب، حيث يُعتبر دياز لاعباً مهماً ومؤثراً بينما ما زال أخوماش غير قادر على فرض حضور أساسي في اختيارات المدرب وليد الركراكي، وقد رحل مؤخراً إلى فريقه الحالي قادماً من فياريال في الميركاتو الشتوي.