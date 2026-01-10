- إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، دخل تاريخ كأس أمم أفريقيا بتسجيله في خمس مباريات متتالية في نسخة واحدة، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز، مما ساهم في تصدره قائمة الهدافين في البطولة. - دياز أظهر مهارات استثنائية وقدرة على تجاوز المنافسين، مما جعله يشكل خطراً مستمراً على الخصوم، وساهم في وصول المغرب إلى المربع الذهبي، ليصبح مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في البطولة. - رغم بدايته الصعبة مع ريال مدريد، إلا أن دياز استعاد تألقه في البطولة الأفريقية، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم النسخة الـ35.

دخل نجم منتخب المغرب لكرة القدم إبراهيم دياز (26 عاماً) تاريخ كأس أمم أفريقيا من الباب الكبير، في أول مشاركة له في البطولة القارية، حيث ترك بصمته في انتصار منتخب "أسود الأطلس" على الكاميرون في ربع النهائي بنتيجة (2ـ0)، مساء الجمعة، عندما افتتح النتيجة في الدقائق الأولى، ليُسهل مُهمّة رفاقه في المباراة. كما أنه منذ بداية المسابقة، يكون عادة المبادر بالتسجيل في مباريات منتخب بلاده (باستثناء اللقاء أمام زامبيا في الجولة الثالثة)، ومن المهم عادة لأي منتخب المبادرة بالتسجيل، لأن الهدف المبكر يُخلّصه من الضغط القوي، ويفرض على المنافسين ترك الأسلوب الدفاعي، بما أن منتخب المغرب يُحاول فرض أسلوبه الهجومي سريعاً.

ورغم أن دياز ليس أول لاعب يُسجل خمسة أهداف في البطولة، حيث سبقه إلى ذلك أربعة لاعبين، إلا أنه أصبح أول لاعب يُسجل في خمس مباريات توالياً في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وفي نسخة واحدة، وفق ما أكده عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء التونسي عماد الكيلاني في منشور على "فيسبوك" مساء الجمعة.

وبالتالي ضمن اللاعب المغربي دخول التاريخ من الباب الكبير، ودوّن اسمه سريعاً في سجّل البطولة مُؤكداً علوّ كعبه، لا سيما أنه يتصدّر ترتيب الهدافين في البطولة حتى الآن، كما أنه يجمع بين المهارات العالية والقدرة على تجاوز المنافسين وإحداث الخطر، إلى جانب قدراته التهديفية، بما أنه سجل بطرق مختلفة.

ويُعتبر دياز من بين نجوم النسخة الـ35 من كأس أفريقيا، فقد تميّز بمستواه الجيّد في كل المباريات، حيث يُشكل خطراً متواصلاً على المنافسين، كما أنه يخوض المباريات بروح معنوية عالية، مُودعاً بالتالي المرحلة الصعبة التي عاشها في بداية الموسم مع فريق ريال مدريد الإسباني، إذ أصبح المرشح الأول للحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة مع وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي بعد سنوات من الانتظار.