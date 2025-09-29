- يواجه إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، تحديات كبيرة مع ريال مدريد، حيث أصبح خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو، مفضلاً عليه أردا غولر وفرانكو ماستانتونو، مما يثير القلق حول مستقبله مع المنتخب الوطني. - الجماهير المغربية قلقة من استمرار تهميش دياز، خاصة مع اقتراب كأس أمم أفريقيا، حيث يسعى المدرب وليد الركراكي للحفاظ على انسجام الفريق واستدعاء اللاعبين الأكثر جاهزية. - رغم التحديات، يعتبر دياز قيمة فنية مضافة بفضل سرعته ودقة تمريراته، ويأمل الجهاز الفني في استعادة مكانته الأساسية قريباً.

يعيش نجم منتخب المغرب، إبراهيم دياز (25 عاماً)، وضعاً صعباً مع ناديه الحالي، ريال مدريد الإسباني، بعدما أصبح خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو (43 عاماً)، في الفترة الأخيرة، إذ غالباً ما يفضل عليه اللاعب التركي، أردا غولر (20 عاماً)، والموهبة الأرجنتينية، فرانكو ماستانتونو (18 عاماً)، الذي انضم إلى النادي الملكي، في مرحلة الانتقالات الصيفية، قادماً من نادي ريفر بليت.

ويجد النجم المغربي، إبراهيم دياز، نفسه في موقف لا يُحسد عليه، جراء جلوسه احتياطياً في غالبية المباريات، بما فيها لقاء "الديربي"، الذي جمع ريال مدريد بمضيفه نادي أتلتيكو مدريد، السبت، إذ غاب عنه للمرة الثالثة توالياً، ما يثير الشكوك حول انعكاس ذلك على مستقبله مع منتخب "أسود الأطلس" خلال الاستحقاقات المقبلة. وتتخوف الجماهير المغربية من استمرار تهميش إبراهيم دياز من مدرب النادي الملكي، تشابي ألونسو، خاصة مع اقتراب موعد بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المملكة، خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبلين.

ويتساءل متابعو منتخب المغرب عن أسباب تحول إبراهيم دياز من أحد الأوراق الرابحة والمؤثرة، سواء مع ناديه ريال مدريد الإسباني أو مع منتخب بلده، إلى نجم تائه وخيار ثالث يبحث عن دقائق اللعب أكثر، بينما يسعى المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، وليد الركراكي (50 عاماً)، إلى الحفاظ على انسجام المجموعة، واستدعاء الأسماء الأكثر جهوزية فنياً وبدنياً، ما قد يدفعه إلى إعادة النظر في الاعتماد على النجم إبراهيم دياز أساسياً، خلال الاستحقاقات المنتظرة، في حال فقد المنافسة وتراجع مستواه أكثر.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر من الجهاز الفني لمنتخب المغرب، في حديث مقتضب مع "العربي الجديد"، الأحد، ورفض ذكر اسمه، أن إبراهيم دياز يمثّل قيمة فنية مضافة لمنتخب أسود الأطلس، بفضل سرعته الخارقة ودقة تمريراته، وقدرته على الربط بين خطي الوسط والهجوم، بالإضافة إلى امتلاكه حلولاً فردية تصنع الفارق، لكن استمرار جلوسه على دكة البدلاء مع نادي ريال مدريد قد يؤثر سلباً على جهوزيته، خصوصاً أن المدرب وليد الركراكي يعتبره من الدعامات الأساسية، التي يعول عليها في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025. وتابع قائلاً: "نحن نتابع وضعية إبراهيم دياز عن قرب، ونأسف لما يحدث معه، لكننا واثقون من قدرته على استعادة مكانه الأساسي، خلال المباريات المقبلة، فلديه من المؤهلات ما يجعله جديراً بانتزاع ثقة مدربه تشابي ألونسو".

ويواجه النجم المغربي، إبراهيم دياز، منافسة شرسة في مركزه داخل النادي الملكي، مع تألق التركي أردا غولر، وحماس الوافد الأرجنتيني، فرانكو ماستانتونو، الذي خطف الأنظار إليه في وقت قصير.