ديارا نجم الترجي.. أهمله الكنزاري صيفاً فمنحه أملاً شتاء

- تألق جاك ديارا مع الترجي التونسي بتسجيله هدف الفوز على سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، مما رفع رصيد الفريق إلى خمس نقاط في المجموعة الرابعة. - انضم ديارا إلى الترجي في الميركاتو الصيفي، لكنه أُعير لمستقبل سليمان، حيث أظهر مهاراته العالية، مما دفع الجماهير للمطالبة بعودته. - عاد ديارا للترجي في الميركاتو الشتوي بعد إصابة يوسف بلايلي، وأثبت جدارته بسرعة، رغم الانتقادات الجماهيرية لأداء الفريق واختيارات المدرب.

وضع المهاجم المالي جاك ديارا (19 عاماً) بصمته مُجدداً مع الترجي التونسي، بعدما سجل هدف انتصار "الأحمر والأصفر" على ضيفه سيمبا التنزاني، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، ليُحقق الترجي انتصاره الأول في دور المجموعات (1ـ0)، رافعاً رصيده إلى خمس نقاط في المجموعة الرابعة. وكان المهاجم المالي قد سجل هدف الترجي، يوم الاثنين الماضي، في مواجهة الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي، والتي خسرها فريقه بنتيجة (1ـ2).

وانضمّ ديارا إلى عملاق الدوري التونسي في الميركاتو الصيفي، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، غير أن المدرب ماهر الكنزاري لم يضمه إلى قائمة الفريق التي شاركت في البطولة العالمية، وخلال التحضيرات الصيفية، أخرجه من حسابات الفريق سريعاً، ليرحل مُعاراً إلى مستقبل سليمان خاصة مع تعدد الأجانب في الفريق. واستغل ديارا هذه الفرصة ليكشف عن مهاراته العالية، فقد تألق في الكثير من المباريات بفضل سرعته الفائقة وقدرته على المراوغة وتجاوز المدافعين. كما طالبت جماهير الترجي بعودة اللاعب إلى الفريق، خاصة أن مستوى الأجانب في الترجي كان ضعيفاً في بداية الموسم.

وخلال الميركاتو الشتوي، سجل ديارا عودته إلى الترجي، فقد ساهمت إصابة الجزائري يوسف بلايلي في منحه فرصة مع الترجي، بما أنه يلعب على يسار الهجوم، لتكسر إدارة النادي عقد إعارته، وبسرعة فرض المهاجم المالي نفسه أساسياً في تشكيلة الترجي، ولعب دور المنقذ الذي ساعد المدرب الكنزاري على حصد الانتصار في دوري الأبطال، ومنحه أملاً في المحافظة على فرصته في الاستمرار في مهمته، رغم انتقادات الجماهير بشكل قوي لمستوى الفريق في المباريات الأخيرة وخاصة أمام نادي سيمبا، بما أن الترجي وجد صعوبات كبيرة في تخطي منافسه الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة، كما أن اختيارات المدرب كانت محل انتقاد من قبل الجماهير.

وقد اعتمد الترجي على ستة لاعبين أجانب دفعة واحدة في التشكيلة الأساسية أمام الفريق التنزاني، قبل أن يُقحم مدربه لاعبًين أجنبيين إضافيين في نهاية المواجهة، ولكن من دون أن يقدم فريق "باب سويقة" مستوى جيداً، خاصة من الناحية الهجومية، حيث وجد الكثير من الصعوبات لصنع الخطر، وهو ما جعل الجماهير تُطلق صافرات الاستهجان بنهاية اللقاء، معبرة عن حيرتها من تراجع مستوى الفريق رغم الصفقات العديدة التي قامت بها إدارة النادي خلال الميركاتو الشتوي، ولكن الفريق لم يستفد إلى حدّ الان إلا من ديارا العائد من الإعارة.