دونيس يضع شروطه لاختيار نجوم السعودية قبل مونديال 2026

لندن

العربي الجديد

العربي الجديد
11 مايو 2026
دونيس خلال جلسة تدريبية في دورتموند، 31 أكتوبر 2017 (باتريك ستولارز/Getty)
دونيس خلال جلسة تدريبية في دورتموند، 31 أكتوبر 2017 (باتريك ستولارز/Getty)
وضع مدرب منتخب السعودية، اليوناني جورجوس دونيس (56 عاماً)، شروطه من أجل ضم النجوم إلى تشكيلة "الأخضر"، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال جورجوس دونيس في تصريحاته لشبكة "سي أن أن" الأميركية، أمس الأحد: "في الوقت الحالي أعمل على اختيار اللاعبين، الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم القادمة، ولا مجال للتخاذل من أي شخص، والانضباط هو الأساس في المقام الأول، وباب الانضمام إلى منتخب السعودية مفتوح أمام الجميع بلا استثناء".

وتابع دونيس حديثه قائلاً "الأولوية القصوى بالنسبة لي، هي عقلية اللاعبين، وقدرتهم على إعطاء كامل عطائهم إلى منتخب السعودية، ومؤمن بقدرة اللاعب السعودية، وهناك علاقة جيدة تجمعني مع جميع النجوم، لكن الأمر سيكون مختلفاً عندماً تكون مدرب المنتخب الأول، والتركيز حالياً فقط على خوض المنافسات في بطولة كأس العالم".

رينارد قبل لقاء فلسطين والسعودية، 11 ديسمبر 2025 (الأناضول)
رينارد والرحيل المفاجئ عن السعودية... هذه تفاصيل القصة الكاملة

وواصل المدرب قائلاً "سنخوض ثلاث مواجهات ودية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم، وهدفي الحالي، هو تقريب وجهات النظر من أجل تنفيذ أفكاري، لكن هناك مسابقة أخرى تنتظرنا، وهي كأس آسيا، التي ستقام في السعودية، والجميع شاهد القرعة، التي كانت مثيرة للاهتمام، لأننا سنلعب في المجموعة الأولى ضد فلسطين، الكويت وسلطنة عُمان".

ويذكر أن المدرب اليوناني جورجوس دونيس، سيقود منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خلفاً للمدير الفني الفرنسي المُقال هيرفي رينارد، حيث يتطلع رفاق القائد سالم الدوسري إلى إظهار قوتهم في المجموعة الثامنة، التي تضم كلا من: إسبانيا، أوروغواي والرأس الأخضر.

نجوم ريال مدريد خلال مواجهة الكلاسيكو، 10 مايو 2026 (خافيير بورّيغو/Getty)
ريال مدريد وموسمه الأسود... هل يكتب الكلاسيكو نهاية أخطاء بيريز؟

فليك محمولاً من قبل لاعبي برشلونة في الكامب نو، 10 مايو 2026 (ديفيد راموس/Getty)
فليك يصنع المجد مع برشلونة يوم وفاة والده

فينيسيوس يرد على جماهير برشلونة خلال الكلاسيكو، 10 مايو 2026 (ديفيد راموس/Getty)
سر حركة فينيسيوس في الكلاسيكو: رسالة لجماهير برشلونة؟