دونيس يضع شروطه لاختيار نجوم السعودية قبل مونديال 2026

وضع مدرب منتخب السعودية، اليوناني جورجوس دونيس (56 عاماً)، شروطه من أجل ضم النجوم إلى تشكيلة "الأخضر"، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال جورجوس دونيس في تصريحاته لشبكة "سي أن أن" الأميركية، أمس الأحد: "في الوقت الحالي أعمل على اختيار اللاعبين، الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم القادمة، ولا مجال للتخاذل من أي شخص، والانضباط هو الأساس في المقام الأول، وباب الانضمام إلى منتخب السعودية مفتوح أمام الجميع بلا استثناء".

وتابع دونيس حديثه قائلاً "الأولوية القصوى بالنسبة لي، هي عقلية اللاعبين، وقدرتهم على إعطاء كامل عطائهم إلى منتخب السعودية، ومؤمن بقدرة اللاعب السعودية، وهناك علاقة جيدة تجمعني مع جميع النجوم، لكن الأمر سيكون مختلفاً عندماً تكون مدرب المنتخب الأول، والتركيز حالياً فقط على خوض المنافسات في بطولة كأس العالم".

كرة عربية رينارد والرحيل المفاجئ عن السعودية... هذه تفاصيل القصة الكاملة

وواصل المدرب قائلاً "سنخوض ثلاث مواجهات ودية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم، وهدفي الحالي، هو تقريب وجهات النظر من أجل تنفيذ أفكاري، لكن هناك مسابقة أخرى تنتظرنا، وهي كأس آسيا، التي ستقام في السعودية، والجميع شاهد القرعة، التي كانت مثيرة للاهتمام، لأننا سنلعب في المجموعة الأولى ضد فلسطين، الكويت وسلطنة عُمان".

ويذكر أن المدرب اليوناني جورجوس دونيس، سيقود منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خلفاً للمدير الفني الفرنسي المُقال هيرفي رينارد، حيث يتطلع رفاق القائد سالم الدوسري إلى إظهار قوتهم في المجموعة الثامنة، التي تضم كلا من: إسبانيا، أوروغواي والرأس الأخضر.