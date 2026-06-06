دونيس يستعيد نجم السعودية قبل مونديال 2026

- استعاد منتخب السعودية خدمات حارس المرمى نواف العقيدي قبل كأس العالم 2026، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر. - نواف العقيدي، الذي تألق مع نادي النصر في موسم 2025-2026، يُعتبر الآن الحارس الأساسي للمنتخب، حيث يأمل المدرب جورجوس دونيس في تجاوز مرحلة المجموعات لأول مرة منذ مونديال 1994. - عودة العقيدي تُعد دفعة معنوية كبيرة للمنتخب، خاصة بعد دوره البارز في تحقيق النصر لقب الدوري السعودي بفضل تصدياته الحاسمة وشخصيته القيادية.

تلقى مدرب منتخب السعودية، اليوناني جورجوس دونيس (56 عاماً)، خبراً سعيداً للغاية من قبل الجهاز الطبي، بعدما استعاد خدمات حارس المرمى، نواف العقيدي، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وواصل نواف العقيدي السير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي لمنتخب السعودية، من أجل العمل على تحضير حارس مرمى نادي النصر، حتى يكون جاهزاً بشكل كامل، لخوض المواجهة الودية ضد منتخب السنغال، صباح الأربعاء المقبل، وفقاً لما ذكره الاتحاد السعودي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة.

وقرر المدرب اليوناني جورجوس دونيس الاعتماد على نواف العقيدي، حتى يكون حارس مرمى منتخب السعودية الأساسي في بطولة كأس العالم 2026، التي ينافس فيها "الأخضر" بالمجموعة الثامنة، رفقة كل من إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر، إذ يأمل رفاق القائد سالم الدوسري في تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ أن فعلوا في مونديال 1994.

وتُمثل عودة نواف العقيدي إلى تشكيلة منتخب السعودية دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن حامي العرين خطف الأنظار إليه وبقوة في موسم 2025-2026، وكان أحد الأسباب الرئيسية في قيادة ناديه النصر إلى تحقيق لقب الدوري السعودي لكرة القدم، بفضل التصديات الحاسمة، التي قام بها، بالإضافة إلى كون صاحب 26 عاماً يتمتع بشخصية قوية وقيادية داخل الملعب.

ويدرك مدرب منتخب السعودية، اليوناني جورجوس دونيس، بشكل جيد أن تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كأس العالم 2026 هذا الصيف بات مطلباً رئيسياً عند جماهير "الأخضر"، التي تريد رؤية رفاق حارس المرمى نواف العقيدي يصعدون إلى دور الـ32، وتجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ 32 عاماً.