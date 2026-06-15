دونيس: السعودية لا تخاف أحداً وسنهزم أوروغواي

- أكد جورجوس دونيس، مدرب منتخب السعودية، أن الفريق لا يخشى أي خصم في كأس العالم 2026، ويهدف لتحقيق الانتصارات بفلسفة هجومية، مشيراً إلى أهمية التركيز على الخصم كفريق جماعي. - أشار دونيس إلى خبرته في مواجهة فرق قوية مثل برشلونة، مؤكداً على أهمية التعامل مع الخصم كمجموعة، والتركيز على الأداء الجماعي في كرة القدم. - شدد على ضرورة التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة في الولايات المتحدة، وأهمية الاستعداد الجيد لمواجهة أوروغواي، مع التركيز على تقديم أداء مميز في البطولة.

أكد مدرب منتخب السعودية، اليوناني جورجوس دونيس (56 عاماً)، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي عدم خوف "الأخضر" من أي خصم سيلعب ضده في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانتصارات.

وقال جورجوس دونيس، قبل مواجهة منتخب أوروغواي في مدينة ميامي، فجر الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026: "نحن في منتخب السعودية لا نخاف من أي فريق، ولم نأتِ إلى المونديال من أجل اللعب في منطقة الدفاع، لأن لدينا فلسفة هجومية، وهدفنا الآن هو العمل على إلحاق الهزيمة بأوروغواي".

وتابع دونيس: "في مسيرتي التدريبية لعبت ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا بوجود نجوم مثل: ميسي، نيمار وسواريز، ولعبت بأسلوبي الخاص، لأنني أتعامل مع الفريق الخصم بوصفه مجموعة، ولاعب مثل فالفيردي في منتخب أوروغواي مثل الذين ذكرتهم سابقاً، لكن الأهم بالنسبة لي، هو التركيز على الخصم بما هو مجموعة، لأن كرة القدم جماعية وليست فردية".

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وأوضح: "من المهم معرفة الخصم والإيمان بأنفسنا، والتعامل مع أي ظروف، ولا نستطيع معرفة ماذا سيحدث؟ وهذا يعتمد على طريقتنا وتركيزنا ونحن في منتخب السعودية ندرك إمكاناتنا وقدرات الخصم، رغم الظروف المناخية الصعبة للغاية في الولايات المتحدة، لكن يجب أن نتأقلم معها من أجل تحقيق أهدافنا، وهناك توقفات للراحة وشرب المياه، ستكون مهمة للغاية".

وختم مدرب منتخب السعودية، اليوناني جورجوس دونيس حديثه: "نود إظهار كرة القدم السعودية بشكل جيد للغاية، وعلينا الظهور بصورة لافتة، من أجل الاستعداد أيضاً للاستحقاقات القادمة (يقصد كأس آسيا)، وأركز على وضع الخطة المناسبة لمواجهة أوروغواي، وبعدها سنرى ما سيحصل، لأننا نرغب بتقديم كل شيء لدينا في المواجهات الثلاث خلال مرحلة المجموعات".