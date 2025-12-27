دونتشيتش يخرج عن صمته بعد سلسلة هزائم ليكرز: أمر مروع

اعترف لوكا دونتشيتش (26 عاماً) بأن فريقه، لوس أنجليس ليكرز، لا يمرّ بأفضل فتراته، مشدداً على ضرورة البدء بتشخيص مكامن الخلل، بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية، خلال الأسابيع الأخيرة لدوري السلة الأميركي.

وقال النجم السلوفيني، عقب الخسارة الثقيلة أمام هيوستن روكتس بنتيجة 96-119، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الجمعة: "بالتأكيد هناك شيء يجب أن يتغير، الوضع يبدو سيئاً للغاية. علينا أن ندرك ما نملكه، وهذا ما يجب أن نتحدث عنه". وأضاف أن جميع عناصر الفريق مطالبون بمحاسبة أنفسهم، مؤكداً: "ينبغي ألا نلعب بهذه الطريقة، يجب أن نكون أفضل".

وبدا دونتشيتش محبطاً، عقب الهزيمة المريرة في ليلة عيد الميلاد، معتبراً أن الفريق بحاجة إلى خوض نقاش "غير مريح" لكنه ضروري، من أجل تصحيح المسار، ومواصلة حصد النقاط. وقال في هذا السياق: "يجب أن تكون السيطرة كاملة داخل الملعب. لا يكفي لاعب واحد أو اثنان، نحتاج إلى الخمسة جميعاً لنكون فريقاً مميزاً".

ولم يكن بريق الذهب ولا أجواء هوليوود كافيين لحماية ليكرز من اندفاع نجوم هيوستن روكتس، الذين فرضوا سيطرتهم في صالة "كريبتو دوت كوم أرينا" وأفسدوا أجواء الاحتفالات، محققين فوزاً عريضاً طغت ملامحه منذ الدقائق الأولى، خاصة مع البداية الباهتة لأصحاب الأرض. وعلى الرغم من تسجيل دونتشيتش 25 نقطة إلى جانب خمس متابعات، فإنه لم يتمكن من نقل إيقاعه المتأخر إلى زملائه، في وقت تفوق فيه الضيوف، بفضل حضورهم البدني الواضح.