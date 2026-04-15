دوناروما وسرقته في باريس عام 2023... هذه فصول القصة

تعرض حارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي جيانلويجي دوناروما (27 عاماً)، إلى السرقة عندما كان يلعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما اقتحم أفراد عصابة منزله، واعتدوا عليه، وقاموا بسرقة ما يقدر بنحو مليون يورو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن جريمة سرقة منزل دوناروما في شهر يوليو/تموز عام 2023 كشفت عن فصول صادمة للغاية، لأن تحقيقات الشرطة الفرنسية استطاعت إزالة الكثير من الأسرار، أبرزها أن العملية جرى التخطيط لها من خلال صاحب سوابق يدعى غانيتو، ويبلغ من العمر 21 عاماً، ويقضي حكماً بالسجن لعدة سنوات.

وتابعت أن غانيتو قام بالتخطيط لعملية سرقة منزل حارس المرمى من السجن، بعدما قام بتجنيد عدد من أفراد العصابة، وأرسلهم إلى المنطقة التي يقطن فيها جيانلويجي دوناروما في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وعملوا على المراقبة قبل أن يدخلوا وينفذوا عملية سرقة شملت ساعات فاخرة، وحقائب باهظة الثمن، بالإضافة إلى مجوهرات، وتقدر قيمة المسروقات بمليون يورو.

وأردفت أن العقل المدبر، غانيتو، قام بتوصية اللصوص بضرورة العمل على تسجيل عملية السرقة بشكل كامل، وإرسالها إلى حسابه في أحد مواقع التواصل (لم يتم الكشف عنه)، حيث أمرهم بضرورة ضرب حارس المرمى الإيطالي، الذي أصيب بجرحين، فيما جرى تقييد شريكته أليسيا بالإسلاك، وتم ضربها بشدة، بالإضافة إلى تهديدها بالسكاكين.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن غانيتو، رغم صغر سنه، لكنه يملك سجلاً إجرامياً حافلاً بالسرقات والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى قيامه بالهروب من السجن في الشهر الماضي، بمساعدة ثلاثة شركاء متنكرين بزي ضباط شرطة، لكن السلطات المحلية استطاعت القبض عليهم بعد أسبوعين فقط، وخلال جلسة التحقيق حصلوا على المعلومات المفصلة حول كيفية سرقة منزل دوناروما في باريس بفضل التسجيلات المصورة التي احتفظ بها العقل المدبر لكل العملية.