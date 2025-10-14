- أشاد وكلاء اللاعبين بصفقة انتقال جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي، معتبرينها "ضربة سوق مثالية" بفضل توازنه الدفاعي وسعره المناسب، مما أعاد للفريق هيبته في الدوري الإنجليزي الممتاز. - في المقابل، وُصفت صفقة انتقال بنيامين سيسكو إلى تشلسي بالرهان الخاسر، حيث لم ينسجم اللاعب مع إيقاع الدوري السريع ولم يبرر المبلغ الكبير المدفوع فيه، مما يعكس إنفاق تشلسي غير المدروس. - كشفت السوق الصيفية عن فوارق في منهجية التعاقد بين الأندية الكبرى، حيث ركز مانشستر سيتي على النوعية، بينما غرق تشلسي في البحث عن الكم، مما يبرز فلسفة النجاح والفشل في الميركاتو الإنجليزي.

أشعل وكلاء اللاعبين النقاش في إنكلترا بعد أن اختاروا الإيطالي، جيانلويجي دوناروما (26 عاماً)، أفضلَ صفقة في الميركاتو الصيفي، مقابل تصنيف السلوفيني بنيامين سيسكو (22 عاماً) أضعف انتقال في الدوري الممتاز. وجاء هذا التقييم ضمن استطلاع خاص أجرته صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، ونشرت نتائجه أمس الاثنين.

وأشاد الوكلاء بصفقة انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي، معتبرين أن الحارس الإيطالي أعاد للفريق توازنه الدفاعي بعد بداية متذبذبة في المواسم السابقة، واعتبر أحد المشاركين في الاستطلاع أنّ النادي الإنكليزي حقّق "ضربة سوق مثالية"، خصوصاً أنّ الصفقة لم تتجاوز 30 مليون يورو، وهو مبلغ وصفه بالصفقة الذهبية بالنظر إلى القيمة الفنية والخبرة الأوروبية التي يحملها بطل أوروبا مع باريس سان جيرمان.

وأثنى آخرون على انطلاقة دوناروما المميزة في البريمييرليغ، بعدما حافظ على شباكه نظيفة في أكثر من مباراة، وأظهر براعة في التعامل مع الكرة بالقدم وفق فلسفة غوارديولا، وأكد عدد من الوكلاء أنّ مانشستر سيتي كان بحاجة إلى حارس يجمع بين الهدوء والخبرة، وهو ما جعل دوناروما يتفوّق في الاستفتاء على لاعبين آخرين مثل جاك غريليش وديكلان رايس.

كما وجّه بعض الوكلاء انتقادات حادة لصفقات أخرى لم ترقَ إلى التطلعات، وفي مقدمتها صفقة انتقال المهاجم سيسكو إلى نادي تشلسي، التي وصفوها بالرهان الخاسر، وأشاروا إلى أن اللاعب لم ينسجم مع الإيقاع السريع للدوري الإنكليزي الممتاز، ولم يُظهر حتى الآن ما يبرّر المبلغ الكبير الذي دفع فيه، وأضاف أحدهم أنّ "تشلسي أنفق كثيراً من دون حساب، بينما سيتي اشترى بعقل".

واختتمت آراء الوكلاء بتأكيد أنّ السوق الصيفية كشفت عن فوارق حقيقية في منهجية التعاقد بين الأندية الكبرى، فمانشستر سيتي راهن على النوعية لا الكثرة، بينما غرق تشلسي في البحث عن الكم. وبين حارس يُعيد الهيبة لفريقه، ولاعب لم يثبت نفسه بعد، تظل المفاضلة بين دوناروما وسيسكو عنواناً صريحاً لفلسفة النجاح والفشل في الميركاتو الإنكليزي الجديد.