دومفريس يدق ناقوس الخطر في إنتر بعد محاولة ليفربول ضمّه

- رفض إنتر ميلانو بيع دينزل دومفريس لليفربول رغم اهتمام الأخير بسبب أدائه المميز وتعدد مشاركاته محلياً وأوروبياً، حيث يعتبره النادي الإيطالي لاعباً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة. - يسعى ليفربول لتعزيز مركز الظهير الأيمن بسبب مشاكله الدفاعية، ويعتبر دومفريس خياراً مثالياً بفضل سرعته ومهاراته الهجومية والدفاعية، لكن إنتر لن يبيعه إلا بعرض استثنائي. - دومفريس يقترب من العودة بعد إصابة في الكاحل، ويظل مهماً لمدرب إنتر كريستيان شيفو، مما يجعل رحيله يتطلب تحركاً سريعاً لتعويضه.

تواصل نادي ليفربول الإنكليزي مع نظيره إنتر ميلانو الإيطالي للاستفسار عن إمكانية ضمّ الهولندي دينزل دومفريس، لكن متصدر الدوري الإيطالي حالياً رفض الفكرة وقطع الطريق مباشرة، إذ لا يرغب في بيع ظهيره الأساسي بفضل المستويات التي كان يقدمها قبل إصابته وتعدد جبهات "النيراتزوي"، إن كان على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وأظهر ليفربول اهتماماً باللاعب دومفريس وفقاً لما أورده موقع "غول" اليوم السبت، وذلك بسبب المشاكل التي يُعاني منها "الريدز" في مركز الظهير الأيمن، وهو ما دفع المدرب الهولندي آرني سلوت لمحاولة التحرّك خلال الميركاتو الشتوي الحالي لضمّ الظهير البالغ من العمر 29 عاماً، لا سيما أنّه قادرٌ على تقديم إضافة دفاعية، وكذلك هجومية، بفضل سرعته والمهارات التي يتمتع بها.

ويقترب دومفريس من العودة إلى الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما كان قد تعرّض للإصابة في كاحله، ما دفعه لإجراء تدخلٍ جراحي، غاب على أثره عن إنتر ميلانو من تاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لكن ذلك لم يقلل من قيمته لدى المدرب الروماني كريستيان شيفو الذي ينتظر رجوعه إلى المستطيل الأخضر بفارغ الصبر، لا سيما مع محدودية تأثير البدلاء في غيابه، وهو ما دفع الإدارة للتأكيد أن النجم الهولندي ليس معروضاً للبيع، لكن وكحال العديد من الأندية، سيستمع المسؤولون على الأقل لأيّ عرضٍ استثنائي يفوق التوقعات الطبيعية، وهو أمرٌ مستبعد بطبيعة الحال، حيث لن يخاطر "الريدز" بإنفاق مبلغ خيالي لضمّه.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أنّ أي رحيل متأخر لدومفريس عن إنتر سيجبر "النيراتزوري" على التحرّك سريعاً للتعاقد مع بديل، إذ كان تعزيز مركز الظهير الأيمن موضوع نقاش داخلي في وقت سابق من فترة سوق الانتقالات الشتوية، لذا دقّ استفسار ليفربول ناقوس الخطر في النادي العريق، فهل نشاهد اللاعب السلابق في أندية سبارتا روتردام وهرنفين وأيندهوفن الهولندية في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم الحالي؟