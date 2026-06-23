دوكو يكسر صمته: طفلي في أحضاني وحان وقت القتال لأجل بلجيكا

- جيرمي دوكو، مهاجم منتخب بلجيكا، غادر كأس العالم 2026 مؤقتاً لحضور ولادة نجله في لندن، مما أثار انتقادات من الصحافية فرانس بييرون، التي وصفت تصرفه بـ"المقزز"، مما أدى إلى اعتذارها وإيقافها عن العمل. - تلقى دوكو دعماً واسعاً من الجمهور وإدارة قناة "ليكيب"، التي تنصلت من تصريحات بييرون، وأعرب عن امتنانه عبر حسابه في "إنستغرام"، مؤكداً سعادته بولادة ابنه وشاكراً منتخب بلجيكا على دعمه. - يستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، حيث يسعى لتحقيق الفوز بعد تعادلين متتاليين.

كسر مهاجم منتخب بلجيكا، جيرمي دوكو (24 عاماً)، صمته الطويل، بعدما عاد إلى بلاده، رغم مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، من أجل حضور ولادة نجله في العاصمة البريطانية لندن، رغم التصريحات المستفزة، التي أطلقتها الصحافية فرانس بييرون، التي تعمل في قناة "ليكيب" الفرنسية، التي هاجمت تصرف جناح نادي مانشستر سيتي.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، أن جيرمي دوكو تلقى العديد من رسائل الدعم، بعد الخطأ الكبير، الذي قامت به الصحافية فرانس بييرون، عندما اعتبر أن ما فعله نجم منتخب بلجيكا أمر "مقزز"، الأمر الذي جعل إدارة قناة "ليكيب"، تصدر بياناً عاجلاً تتنصل فيه من تصريحات صحافيّتها، الذي اعتذرت بعد إيقافها عن العمل.

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من جهته، قال دوكو في بيانه، الذي نشره على حسابه في "إنستغرام": "شكراً لكم على الحب والدعاء والرسائل اللطيفة، التي غمرتموني بها خلال الأيام الماضية، شيرين (زوجته) وبرايز بخير، وقلبي يفيض بالامتنان. إنّ استقبال باني في هذا العالم من أعظم النعم، التي أنعم الله بها عليّ. شكراً لمنتخب بلجيكا على دعمهم، والآن حان العودة لكرة القدم وتمثيل بلادي على أكبر مسرح رياضي (يقصد كأس العالم)".

ويستعد منتخب بلجيكا إلى خوض المواجهة ضد نيوزيلندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، إذ يأمل رفاق النجم جيرمي دوكو إلى خطف الانتصار، ورفع رصيدهم في المجموعة السابعة، بعدما جمعوا حتى الآن نقطتين فقط، عقب تعادلَين متتاليَين.