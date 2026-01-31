"دوكاتي" يفجّر مفاجأة الموسم.. ثنائي قد يغيّر خريطة "موتو جي بي"

- من المتوقع انضمام بيدرو أكوستا إلى دوكاتي في 2027، ليكون زميلًا لمارك ماركيز، وسط تغييرات في اللوائح وحراك في سوق الانتقالات. - صفقة أكوستا تُعد من أبرز الأحداث، حيث انفجر السوق بعد انطلاق الموسم، ودوكاتي تضعه كأولوية لتغيير ميزان القوى. - رغم عدم الإعلان الرسمي، يبدو أن أكوستا سيحقق حلمه بالانضمام لدوكاتي، بينما يواجه الفريق تحديات مع أليكس ماركيز وفيرمين ألديغير، و"كي تي إم" يجد بديلاً في مافريك فيناليس.

من المنتظر أن يصبح الإسباني بيدرو أكوستا (21 عاماً) الزميل الجديد لمواطنه مارك ماركيز في فريق دوكاتي ابتداءً من موسم 2027 لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، في موسم يُتوقع أن يشهد تغييرات جذرية على صعيد اللوائح الفنية، وحراكاً واسعاً في سوق انتقالات المقاعد البارزة.

ورغم أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، أفاد تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، أمس الجمعة، بأنّ كل الأمور باتت مهيأة لانضمام المتسابق الإسباني القادم من إقليم مورسيا، بطل العالم مرتين في فئتي "موتو3" و"موتو2" وأحد أبرز الأسماء الصاعدة بقوة، إلى قيادة دراجة "دوكاتي" المستقبلية إلى جانب ماركيز، المتسيد لموسم 2025 والمرشح الأبرز للفوز بلقب 2026.

وتُعد صفقة أكوستا جوهرة سوق الانتقالات في "موتو جي بي"، الذي انفجر بشكل مبكر وغير متوقع، إذ لم يكن يُنتظر أن يبلغ هذا الزخم، بعد أكثر بقليل من شهر على انطلاق الموسم الجديد المقرر على حلبة تشانغ الدولية في تايلاند. وجاءت البداية من المصنّعين اليابانيين "هوندا" و"ياماها"، بعد أن ضمّا الفرنسي فابيو كوارتارارو والإسباني خورخي مارتين على التوالي.

وكان أكوستا الاسم الأبرز في سوق الانتقالات، بعدما أشار خلال عام 2025 إلى أنّ وضعه مع فريق "كي تي إم" قد لا يكون مثالياً للمنافسة على لقب عالمي. من جهته، تحرّك "دوكاتي" بقوة نحو ضمه، إذ وضع الإسباني على رأس اهتماماته منذ ظهوره الأول في بطولة العالم، بوصفه السائق القادر على تغيير ميزان القوى على الدراجة التي يحلم الجميع بقيادتها. وسيبقى مارك ماركيز الركيزة الأساسية للفريق، على أن يُعلَن تمديد عقده قبل أي خطوة أخرى، فيما سيجد نفسه هذه المرة أمام منافس قوي داخل الفريق، متقدماً على أسماء أخرى كانت مطروحة، مثل الإسباني أليكس ماركيز وفرانشيسكو "بيكو" بانيايا.

ولا تزال الصفقة بانتظار الإعلان الرسمي ووضع اللمسات الأخيرة، لكنها تمثل تحقيقاً لأحد أحلام "القرش" أكوستا. فرغم تلقيه عرضاً مهماً من "هوندا"، كان "دوكاتي" هدفه الأول، ويبدو أنه سينضم إليه من الباب الكبير. وتشبه هذه الخطوة، إلى حد بعيد، الطريقة التي وصل بها مارك ماركيز نفسه إلى الفريق الإيطالي، حين مارس ضغطاً واضحاً بقوله إنّ "براماك ليس خياراً"، بدوره أطلق أكوستا ورقة ضغط مشابهة، ليتوصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي.

كما يواجه "دوكاتي" ملفات أخرى، أبرزها مستقبل أليكس ماركيز، الذي لن ينتقل إلى الفريق الرسمي، لكنه سيواصل مع "غريزيني" (فريق مرتبط بدوكاتي)، رغم تلقيه عروضاً جادة من "كي تي إم" و"أبريليا". وينطبق الأمر ذاته على الإسباني فيرمين ألديغير، الذي كان مرشحاً للمقعد الرسمي، لكنه يملك عقداً مع الفريق المصنّع وقد يتجه إلى دراجة غير رسمية مع فريقه الحالي أو مع "في آر 46".

وفي خضم هذا الحراك الكبير، يبدو "كي تي إم" الخاسر الأبرز بعد فقدانه أكوستا، لكنه وجد سريعاً البديل، إذ سيحل الإسباني مافريك فيناليس مكانه. ويحظى المتسابق القادم من "روساس" بتقدير كبير داخل المصنع النمساوي. وبعد عدد محدود من السباقات المشتركة أظهر الطرفان تقدماً لافتاً، رغم أنّ موسم 2025 كان مليئاً بالشكوك الاقتصادية والتساؤلات حول استمرارية مشروع "كي تي إم" في "موتو جي بي".