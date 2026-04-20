دوكاتي يحسم الاختيار بين ماركيز وبانيايا في موتو جي بي

- حسم فريق دوكاتي الإيطالي قراره بالتخلي عن فرانشيسكو بانيايا، الذي من المتوقع أن ينضم إلى فريق أبريلا، بعد إخفاقه في تحقيق لقب ثالث في "موتو جي بي" رغم تتويجه بطلاً في 2022 و2023. - مارك ماركيز يواصل تألقه مع دوكاتي، حيث أهدى الفريق بطولة العالم بعد سيطرة كاملة على الموسم الماضي، رغم بداية متعثرة هذا الموسم، مما يعزز موقفه القوي في الفريق. - تأقلم ماركيز بسرعة مع دوكاتي، متصدراً البطولة بسهولة، بينما شهد بانيايا تراجعاً غير متوقع، مما أثبت تفوق ماركيز كالسائق الأول في الفريق.

حسم فريق دوكاتي الإيطالي، الاختيار بين الثنائي: الإسباني مارك ماركيز والإيطالي فرانشيسكو بانيايا، حيث سيشهد الفريق بنهاية الموسم الحالي تعديلات، وسيرحل بانيايا عن الفريق، إذ من المتوقع أن يتعاقد مع أبريلا، ليواصل مسيرته في عالم سباقات "موتو جي بي"، بحثاً عن مزيد من النجاحات بعد الخيبات التي واجهته في آخر المواسم، فبعد تتويجه بطلاً للعالم في عامي 2022 و2023، فشل في إضافة لقب ثالث في آخر موسمين.

كما أكد موقع موتور سبورت الفرنسي، أمس الأحد، أن ماركيز سيواصل التجربة مع دوكاتي بعد النجاح الذي حققه في الموسم. وأهدى السائق الإسباني، فريقه بطولة العالم بعد سيطرة كاملة على منافسات الموسم الماضي، وهي النتيجة التي تجعله في موقف قوة، رغم أن بداية الموسم الحالي كانت متعثرة بسبب الأخطاء التي ارتُكبت، ولكنه لم يفقد الأمل في المحافظة على لقبه العالمي. وقد أبقى بطل العالم الغموض قائماً بشأن مستقبله في منافسات "موتوجي بي" حيث ألمح إلى أن الإصابات التي تعرض لها، قد تدفعه إلى الاعتزال مبكراً.

وسرعان ما تأقلم ماركيز مع هذا الفريق الجديد، وتصدر البطولة بسهولة بينما شهد مستوى بانيايا انهياراً غير متوقع. وقد قيل الكثير عن دور الحالة الذهنية في تراجع مستوى الدراج الإيطالي، مع أنه نجح في استعادة روحه القتالية في بعض الأحيان، وكأنه لم يفقد شيئاً من موهبته الفطرية، غير أنه في النهاية فشل في الصمود أمام قوة صعود السائق الإسباني، الذي أصبح السائق الأول في الفريق، ونجح في إثبات أنه الأفضل.