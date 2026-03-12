دوري نجوم قطر يعود بقوة.. تألق بياتيك وبصمة حاسمة للبطاط

- استأنف دوري نجوم قطر نشاطه بعد توقف الجولة الـ17 بسبب الحرب، حيث شهدت الجولة الـ18 فوز الدحيل على السيلية 4-0، بفضل تألق كريستوف بياتيك الذي سجل هدفين وصنع آخر، ليحتل الدحيل المركز السادس برصيد 24 نقطة. - في مباراة ثانية، حقق الشمال فوزاً مهماً على الوكرة 1-0 بهدف باو بريم في اللحظات الأخيرة، ليحتل الشمال وصافة الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الوكرة المركز الثامن برصيد 23 نقطة. - أما قطر، فقد فاز على الغرافة 2-0 بفضل أهداف مصعب البطاط وجواو بيدرو، ليحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما تراجع الغرافة إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

عادت عجلة دوري نجوم قطر للدوران من جديد، مساء الخميس، بإقامة ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ18، حيث حقق الدحيل فوزاً عريضاً على السيلية برباعية نظيفة، بينما تجاوز الشمال نظيره الوكرة بهدف من دون رد، وواصل قطر نتائجه الإيجابية بفوزه على الغرافة بهدفين من دون مقابل.

واستأنفت مسابقة دوري نجوم قطر نشاطها بعد أن كانت مؤسسة الدوري قد أوقفت المرحلة الـ17 عقب اندلاع الحرب الدائرة في المنطقة حالياً، قبل أن يُعلن الاتحاد القطري تأجيل جميع البطولات والمسابقات المحلية، بما فيها الدوري، حتى إشعار آخر. وفي المباراة الأولى، فرض الدحيل سيطرته الكاملة على مواجهة السيلية وخرج بانتصار كبير برباعية من دون رد. وسجل البولندي كريستوف بياتيك هدف التقدم مبكراً في الدقيقة الـ12، قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثانٍ له في الدقيقة الـ55، وبعدها قدم تمريرة حاسمة لزميله الفرنسي بنجامين بوريجو الذي أحرز الهدف الثالث عند الدقيقة الـ63، فيما اختتم الإيطالي إبراهيما بامبا الرباعية في الدقيقة الـ78. ويحتل الدحيل المركز السادس برصيد 24 نقطة، مقابل 15 للسيلية صاحب المركز العاشر.

وفي مواجهة ثانية، حقق الشمال فوزاً ثميناً على الوكرة بنتيجة 1-0، في لقاء اتسم بالندية والحذر الدفاعي، وحسمه الشمال بهدف وحيد عبر الإسباني باو بريم في الثواني الأخيرة، منحه ثلاث نقاط مهمة في جدول الترتيب. ويحتل الشمال وصافة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر السد (يملك 38 نقطة)، فيما يحتل الوكرة الترتيب الثامن برصيد 23 نقطة. أما في المباراة الثالثة، فنجح فريق قطر في الخروج بانتصار مهم خارج أرضه على حساب الغرافة بنتيجة 2-0. وسجل الفلسطيني مصعب البطاط الهدف الأول في الدقيقة الـ26، قبل أن يؤكد البرازيلي جواو بيدرو الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة الـ66. ويملك نادي قطر 27 نقطة وضعته في المركز الخامس، مقابل 34 للغرافة، الذي تراجع إلى المركز الثالث.