دوري نجوم قطر: كلاسيكو السد والريان في الواجهة والغرافة يتحدى الدحيل

تترقّب جماهير الكرة القطرية انطلاق منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر للموسم 2025-2026، والتي تشهد سلسلة من المواجهات القوية والمثيرة بين كبار الأندية. وتتصدّر قمة السد والريان المشهد بصفتها "كلاسيكو قطر" المنتظر، فيما تجمع الجولة أيضا لقاءات حاسمة بين الغرافة والدحيل، والوكرة وقطر، إلى جانب مواجهتين متكافئتين بين السيلية والأهلي، وأم صلال والشمال، في صراع متواصل على النقاط وتحسين المراكز قبل الوصول إلى منتصف الموسم.

وسلط تقرير في الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر الضوء على قمة السد والريان، اللذين يلتقيان اليوم الخميس (الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الدوحة)، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد. وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، سواء للسد الذي يسعى للعودة للانتصارات، أو للريان الذي يتطلع إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم إلى الأمام في جدول الترتيب. ويأتي السد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، وذلك من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم، فيما الريان لديه 13 نقطة في المركز الرابع من أربعة انتصارات وخسارتين وتعادل.

ويدرك مدرب السد، الإسباني سيرجيو اليغري، أهمية هذه المواجهة ونقاطها الثلاث بالنسبة لفريقه، وبالتالي لن يتهاون في الدفع بكل أوراقه المُهمة لحسمها وحصد نقاطها الثلاث من أجل العودة للانتصارات. ويغيب عن السد البرازيلي باولو أوتافيو بعد طرده في مواجهة العربي الأخيرة. وعلى الجانب الآخر مدرب الريان أرتور جورج سيضع في حساباته أهمية تقديم عرض قوي ووضع أفضل تشكيلة موجودة لتحقيق الانتصار الذي إذا تحقق فسيعطي دفعة قوية للفريق.

وفي اليوم ذاته، يقام لقاء قوي يجمع بين الغرافة والدحيل (الساعة 5:30 مساءً) على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. ويدخل الغرافة المباراة محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعدما حقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية على الأهلي بنتيجة 3-1، ويأمل في مواصلة الانتصارات للبقاء قريباً من الصدارة.

ويعتمد الفريق على قوة خط وسطه بقيادة فرجاني ساسي وياسين براهيمي، إضافة إلى فاعلية هجومه بقيادة الهداف الإسباني خوسيلو، تحت قيادة المدرب البرتغالي بيدرو مارتينز. في المقابل، يحتل الدحيل بقيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بعد فوزه في الجولة السابقة على الشمال 2-0، في مباراة تألق خلالها البولندي كريستوف بياتيك، الذي سجل وقدم أداء رائعا رفقة الإسباني لويس ألبرتو. وستكون المواجهة مرتقبة بين فريقين يمتلكان نجوما كبارا وطموحا مشتركا في مواصلة المشوار نحو مزيد من الانتصارات، ما يجعلها بداية مثيرة للجولة التاسعة.

ويلتقي فريقا الوكرة وقطر يوم غدٍ الجمعة (الساعة السابعة والنصف) على استاد سعود بن عبد الرحمن. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة، التي من المتوقع أن تشهد إثارة وندية كبيرة. ويحتل الوكرة المركز السادس برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارتين، فيما يأتي نادي قطر في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وبدون أي خسارة. وتمثل المباراة فرصة لكلا الفريقين، حيث يسعى الوكرة للعودة للانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام الريان بهدفين دون رد، فيما سيحاول نادي قطر مواصلة انتصاراته للابتعاد في صدارة جدول الترتيب عن أقرب المنافسين، فريقا الغرافة والشمال.

وتتواصل منافسات الجولة بمباراة قوية تجمع بين السيلية والأهلي مساء السبت (الساعة 5:30 مساء) على استاد حمد الكبير بالنادي العربي. ويدخل السيلية بقيادة مدربه ميرغني الزين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل عروضه القوية وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الجولة الماضية بتغلبه على الشحانية 1-0، ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية ومتابعة التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز التاسع بفارق الأهداف برصيد ست نقاط.

في المقابل، يعيش الأهلي فترة صعبة بعد خسارته في الجولة الثامنة أمام الغرافة 1-3، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر بفارق الأهداف وبرصيد ست نقاط. وسيسعى المدرب الكرواتي إيغور بيسكان إلى تصحيح المسار والعودة للانتصارات، خاصة مع امتلاكه لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، يتقدمهم النجم الألماني جوليان دراكسلر. وسيكون اللقاء مواجهة مرتقبة بين فريقين يطمحان لتحسين وضعهما في جدول الترتيب، السيلية لمواصلة الانطلاق، والأهلي للعودة إلى الطريق الصحيح.

ويختتم فريقا أم صلال والشمال مباريات الأسبوع التاسع بعد غد السبت (الساعة السابعة والنصف مساءً) على استاد الخور. ويدخل الفريقان المباراة لتضميد الجراح وتعويض الخسارة التي تعرضا لها في الأسبوع الماضي. وسيسعى أم صلال لإيقاف نزيف النقاط بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نادي قطر، الأمر الذي جعله يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف وبرصيد ست نقاط، ما يزيد أهمية العودة بنتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتمنحه دفعة قوية للخروج تدريجيا من المناطق الخطرة في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، سيُحاول الشمال استعادة توازنه سريعا بعد تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم أمام الدحيل، وهي الهزيمة التي جعلته يتراجع عن الصدارة، حيث أصبح يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ما يجعله يسعى بكل قوة للعودة مجدداً لسكة الانتصارات وملاحقة فرق الصدارة. ومع حاجة كل فريق للنقاط الثلاث لأسباب مختلفة، يُتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.