دوري نجوم قطر.. الغرافة في اختبار صعب أمام العربي

كرة عربية
الدوحة

مباشر
15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 12:03 (توقيت القدس)
فرحة الغرافة في ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، 22 ديسمبر 2025 (Getty)
فرحة الغرافة في ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، 22 ديسمبر 2025 (Getty)
- نادي الغرافة يتصدر دوري نجوم قطر برصيد 28 نقطة، ويواجه العربي في قمة الجولة الـ13 لتعزيز صدارته، بعد فوزه على أم صلال (3-2)، مع الحفاظ على فارق النقاط الخمس عن أقرب منافسيه.
- السد، حامل اللقب، يسعى لمواصلة انتصاراته بعد فوزه الرابع توالياً على قطر (3-2)، ليصل إلى الوصافة برصيد 23 نقطة، ويواجه الأهلي المتعافي في الجولة المقبلة.
- الريان، صاحب المركز الثالث، يطمح لمواصلة الضغط على المتصدرين، بعد فوزه على السيلية (3-1)، ويستعد لمواجهة الشمال، الذي تراجع للمركز الرابع بعد خسارته أمام الأهلي (4-2).

يخوض نادي الغرافة اختباراً صعباً في بطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم من أجل تعزيز صدارته، في قمة الجولة الـ13 التي سيسعى فيها كل من السد والريان لمواصلة الضغط على المتصدر، في محاولة من أجل استمرار المنافسة على اللقب حتى النهاية. ويواجه الغرافة العربي، الخميس (في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القدس المحتلة)، في قمة المرحلة الـ13 من بطولة الدوري القطري، وهو الذي يتصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز الثاني توالياً بعد تجاوزه أم صلال (3-2) في الجولة الماضية، ليحافظ على فارق النقاط الخمس عن أقرب مطارديه، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس عنيد.

في المقابل، يأمل السد حامل اللقب في مواصلة الصحوة التي بدأها منذ المرحلة التاسعة، بحثاً عن فوز جديد عندما يواجه الأهلي المتعافي، غداً الجمعة (في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القدس المحتلة)، وكان "الزعيم" حقق فوزه الرابع توالياً على حساب قطر (3-2)، ليقفز إلى الوصافة برصيد 23 نقطة، في وقت تجاوز "العميد" خسارته أمام أم صلال بثلاثية نظيفة، وحقق فوزاً مهماً وصريحاً على نادي الشمال (4-2)، ليصل إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

يواصل مالكوم التأهل مع الهلال السعودي، 18 أكتوبر 2025 (ياسر بخش/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

أبطال آسيا للنخبة: الغرافة يخطف الانتصار وفوزان للهلال والأهلي

ويسعى نادي الريان، صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، إلى مواصلة الضغط، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الشمال يوم السبت (في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القدس المحتلة). ولم يجد الريان الكثير من العناء في تجاوز السيلية (3-1) في الجولة الماضية، مستعيداً نغمة الانتصارات بعد التعادل مع العربي (2-2)، في وقت فقد الشمال فرصة مواصلة الوصافة بالسقوط المفاجئ أمام الأهلي (4-2)، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

في المقابل تشهد المرحلة مواجهة قوية تجمع المتعثرين الدحيل والوكرة، صاحبي المركزين السابع والثامن توالياً برصيد 16 نقطة، حيث سقط الأول في فخ تعادل سلبي مخيب أمام الشحانية، وخسر الثاني أمام العربي بهدف نظيف. وفي بقية مواجهات المرحلة، يلتقي أم صلال، التاسع برصيد تسع نقاط، مع الشحانية الأخير برصيد ثماني نقاط، في وقت يلعب قطر، السادس برصيد 17 نقطة، مع السيلية قبل الأخير برصيد ثماني نقاط.

