دوري السلة الأميركية للسيدات: لاس فيغاس بطلاً للمرة الثالثة

حصد فريق لاس فيغاس إيسز لقب دوري السلة الأميركية للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه، إثر تفوقه على منافسه فريق فينيكس ميركوري، فجر الجمعة، ليحسم سلسلة المباراة النهائية التي امتدت على أربع مواجهات، وظهرت فيها النجمة، أغا ولسون، بمستوى رائع على أرض الملعب.

وتفوق فريق لاس فيغاس إيسز على منافسه فريق فينيكس ميركوري، فجر الجمعة، (97-86)، ليحسم سلسلة المباراة النهائية بفارق كبير (4-صفر)، ويحصد لقب دوري السلة الأميركية للسيدات للمرة الثالثة في أربع سنوات. وساهمت نجمة فريق لاس فيغاس، أغا ولسون، بتحقيق هذا الانتصار عبر تسجيل 31 نقطة في المباراة الرابعة التي جمعت الفريقين، ليكون لها بذلك دور كبير في تأكيد حسم اللقب.

وقالت اللاعبة أغا ولسون، المتوج فريقها باللقب أعوام 2022 و2023 و2025، أمام الصحافيين بعد المباراة: "كنا نعرف مهمتنا وندرك ما ينتظرنا، وكل ما كان علينا فعله، أن يثق بعضنا ببعض، وها هي النتيجة أمامكم"، فيما تحدثت مدربة فريق لاس فيغاس، بيكي هامون ومدحت الفريق قائلة: "هذا الفريق جعلنا نبكي. كنّ مستعدات لتقديم كل شيء حتى اللحظة الأخيرة".

وتُعد ولسون، نجمة بطل دوري السلة الأميركية للمحترفين، إحدى أهم نجمات منتخب أميركا لكرة السلة للسيدات، إذ سبق لها أن تُوجت بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين مع منتخب بلادها، كذلك أمست أول لاعبة في تاريخ الدوري تُتوج في موسم واحد بلقب أفضل مسجلة، وأفضل لاعبة دفاعية، وأفضل لاعبة في الموسم المنتظم، وأفضل لاعبة في النهائيات، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب في تاريخ دوري الرجال.