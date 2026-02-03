- انتقال سيف الله اللطيف إلى غرويتر فورت: انضم المهاجم التونسي سيف الله اللطيف إلى غرويتر فورت الألماني في الدرجة الثانية على سبيل الإعارة من تفينتي الهولندي، بعد مشاركته في 12 مباراة وتسجيله هدفًا واحدًا في كأس هولندا. - تحديات دولية ومحلية: غاب اللطيف عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة بسبب تراجع مستواه، ويأمل في إقناع المدرب الجديد لمنتخب تونس، صبري اللموشي، لضمان مكانه في كأس العالم المقبلة. - تجربة جديدة وطموحات: يسعى اللطيف لمساعدة غرويتر فورت في البقاء بالدوري، ورفض عرضًا من الترجي التونسي مفضلًا الاستمرار في أوروبا لاستعادة مستواه.

انتقل مهاجم منتخب تونس سيف الله اللطيف (25 عاماً) إلى غرويتر فورت الذي ينافس في دوري الدرجة الألمانية الثانية، مُعاراً إلى نهاية الموسم، قادماً من تفينتي الهولندي، بعدما شارك في 12 مباراة مع الفريق في الموسم الحالي في كلّ المسابقات، وسجّل هدفاً وحيداً كان في كأس هولندا، ليكون اللاعب التونسي الثاني الذي يختار الانتقال إلى الدرجة الثانية الألمانية خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد إلياس سعد، الذي فضّل الانتقال إلى نادي هانوفر، قادماً من فريق أوغسبورغ الذي يُنافس في الدرجة الأولى الألمانية.

وغاب سيف الله اللطيف عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة في المغرب، إذ وضعه المدرب السابق سامي الطرابلسي خارج الحسابات، بعد بروز الكثير من الأسماء في مركزه. ولم يكن أداء الوافد الجديد على فورت الألماني مستقراً في المباريات الأخيرة مع "نسور قرطاج"، فقد تمتع بالكثير من الفرص دون أن يُثبت قدراته العالية، رغم أنه كان حاضراً في كأس أفريقيا 2023، وبات مُهدداً بالغياب عن كأس العالم خلال الصيف المقبل، بما أنه لا يُشارك في الكثير من المباريات، ليفضل بالتالي الرحيل إلى ألمانيا بحثاً عن إقناع المدرب الجديد لمنتخب تونس صبري اللموشي، الذي سيُعلن بعد أيام عن القائمة الأولى، تحسباً للمباريات الودية في شهر مارس/آذار المقبل.

وقال اللاعب التونسي عن تجربته الجديدة في تصريحات لموقع النادي: "أريد مُساعدة الفريق على تحقيق هدفنا المشترك بالبقاء في الدوري. أتطلع بشوق للتدرب مع زملائي الجدد للمرة الأولى. لقد تركت لي محادثاتي مع الإدارة انطباعاً إيجابياً للغاية عن النادي، وتابعت بالفعل المباراة الأخيرة، في كيل باهتمام بالغ".

وارتبط اسم سيف الله اللطيف خلال الأيام الماضية بفريق الترجي التونسي، بعدما أكدت مصادر إعلامية تونسية مختلفة أنّ إدارة فريق "باب سويقة" حاولت إقناعه بقبول عرض الفريق، ولكنه كان مُصرّاً على الاستمرار في أوروبا، ليختار في النهاية الدرجة الألمانية، من أجل استعادة الاعتبار والدفاع عن فرصه في المشاركة في كأس العالم المقبلة.

كما سبق لنادي غرويتر فورت التعاقد مع عددٍ من اللاعبين التونسيين في السنوات الأخيرة، إذ أصبح سيف الله اللطيف سادس لاعب تونسي يحمل ألوان هذا الفريق بعد أسامة الحدادي وجيريمي دودزياك وزياد البحايري وفوزي الروسي، وقد كانت تجربة المهاجم سامي العلاقي الأفضل، بعدما خاض 70 مباراة مع الفريق وسجل 25 هدفاً، كما أن معظم هذه الأسماء تألقت مع الفريق، ما قد يُحفز الوافد الجديد على التألق وإظهار حقيقة مستواه.