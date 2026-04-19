- تأهل نادي الكويت الكويتي إلى نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي 2025-2026 بعد فوزه على الشباب العُماني 5-3، ليواجه موراس يونايتد القرغيزي الذي تغلب على الأنصار اللبناني 3-0 في نفس الدور. - سجل أهداف الكويت كل من خالد لواليوا (بالخطأ)، طه الخنيسي، عمر عبد الفتاح، محمد مرهون، وفيصل الحربي، بينما أحرز أهداف الشباب محمد الغافري وكينان ماليكو. - تصدر الكويت مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما تصدر موراس يونايتد مجموعته برصيد 5 نقاط، ليضربا موعداً في نصف النهائي.

تأهل نادي الكويت الكويتي إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزه على الشباب العُماني 5-3، اليوم الأحد، على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن ربع نهائي منطقة الغرب في دوري التحدي الآسيوي 2025-2026، فيما خسر الأنصار اللبناني على يد موراس يونايتد القرغيزي 0-3 اليوم أيضا، ليضرب الفريق الكويتي والقرغيزي، موعداً بينهما في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

ونجح الكويت في التفوق بجدارة على الشباب العُماني، حيث سجل لاعب الشباب خالد لواليوا (34 بالخطأ في مرمى فريقه) وطه الخنيسي (39) وعمر عبد الفتاح (48) ومحمد مرهون (63) وفيصل الحربي (90) أهداف الكويت، في حين أحرز محمد الغافري (72) وكينان ماليكو (75 و88) أهداف الشباب. وكان الشباب تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على بارو من بوتان 1-0، وفاز على أبديش عطا القرغيزي 2-1، وفاز على التين أسير التركماني 3-1. في المقابل تصدر الكويت ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز على الأنصار اللبناني 3-2، وتعادل مع السيب العُماني 1-1، وفاز على باشوندارا كينغز من بنغلادش 2-0.

وكان برياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي حصل على بطاقة التأهل للمباراة النهائية عن منطقة الشرق، بعدما تفوق في الدور قبل النهائي على مانيلا ديغر الفلبيني بواقع 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح نادي موراس يونايتد القرغيزي في العبور للدور قبل النهائي بعد فوزه على الأنصار اللبناني 3-0، وسجل دينيس ياشكوفيتش (41) وعليماردون شوكوروف (45) وأندري باتسولا (74) أهداف الفوز لصالح موراس يونايتد. وكان الأنصار حل ثانياً في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، حيث خسر أمام الكويت الكويتي 2-3، وفاز على باشوندارا كينغز من بنغلادش 3-0، وفاز على السيب العُماني 2-1. في المقابل تصدر موراس يونايتد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما تعادل مع ريغار تاداز الطاجيكي 0-0، وفاز على الصفاء اللبناني 2-0، وتعادل مع العربي الكويتي 1-1.