دوري الأمم.. مشروع لتعزيز التنافس والاستدامة في قارة آسيا

- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوي لتعزيز تنظيم واستدامة المباريات الدولية، وتحسين التوازن التنافسي بين المنتخبات الوطنية في القارة. - المبادرة تأتي كجزء من الإصلاحات المستمرة في بطولات الأندية، وتهدف إلى توفير مباريات ذات قيمة فنية أعلى، مع تحسين وضوح واستقرار "روزنامة" المنتخبات الوطنية. - المسابقة الجديدة ستوفر منصة تنافسية منظمة، مع تقليل التحديات اللوجستية والمالية، وسيتم مناقشة تفاصيل البطولة وجدولها الزمني مع الاتحادات المعنية قبل الإعلان الرسمي.

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الأحد، سعيه لإطلاق مسابقة جديدة تحت مسمى دوري الأمم الآسيوي، خلال الفترة المقبلة، ضمن خططه الهادفة إلى تطوير كرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية في مختلف أنحاء القارة، وإرساء إطار أكثر تنظيماً واستدامة للمباريات الدولية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن المبادرة تأتي امتداداً للإصلاحات، التي شهدتها بطولات الأندية في السنوات الأخيرة، إذ يواصل العمل على إطلاق مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز التوازن التنافسي، وتوفير مباريات دولية ذات قيمة فنية أعلى، إلى جانب تحسين وضوح واستقرار "روزنامة" المنتخبات الوطنية. وأشار إلى أن الاستفادة من نوافذ المباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم باتت تواجه تحديات متزايدة، أبرزها صعوبة تأمين المنافسين، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتعقيدات الجوانب اللوجستية، ما يؤثر في كثير من الأحيان، على القيمة الرياضية للمباريات الودية الدولية.

وفي ضوء هذه المعطيات، بيّن الاتحاد الآسيوي أن الحاجة أصبحت ملحّة لاعتماد إطار تنافسي أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ، وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة ومشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، تم اتخاذ قرار مبدئي بالمضي قدماً نحو إطلاق دوري أمم آسيوي، يهدف إلى ضمان إقامة مباريات منتظمة خلال نوافذ الاتحاد الدولي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خلال مواجهات قائمة على مستويات متقاربة، إضافة إلى تحسين الكفاءة المالية عبر التنسيق المركزي للمنافسات.

وفي هذا السياق، قال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتوك سري ويندسور جون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، إن دوري الأمم الآسيوي يمثل خطوة مهمة ضمن التزام الاتحاد بدعم الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 47 اتحاداً، مؤكداً أن المسابقة الجديدة ستوفر منصة تنافسية منظمة، مع "روزنامة" أكثر استقراراً وحوافز رياضية واضحة، بما يضمن خوض مباريات عالية الجودة، مع الحد من التحديات اللوجستية والمالية التي تواجه المنتخبات الوطنية. وختم الاتحاد الآسيوي بالإشارة إلى أن التفاصيل المتعلقة بنظام البطولة وجدولها الزمني وآليات تطبيقها، ستخضع لمزيد من النقاش عبر اللجان المختصة، وبالتشاور مع الاتحادات المعنية، على أن يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.