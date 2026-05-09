دوري الأبطال قد لا يشفع للمدرب أليغري.. ميلان مُقبلٌ على تغييرات

كشفت تقارير إيطالية، السبت، أن حالة من الغموض تحيط بمستقبل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري والمدير الرياضي إيغلي تاري داخل نادي ميلان، رغم اقتراب الفريق من حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2026-2027 الموسم المقبل.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن العلاقة بين أليغري والرئيس التنفيذي للنادي جورجيو فورلاني تشهد توتراً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما عقد الطرفان عدة اجتماعات لمناقشة المشروع الرياضي طويل الأمد، من دون الوصول إلى تفاهم كامل بشأن مستقبل الفريق وخططه المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار أليغري في ملعب "سان سيرو" لم يعد مضموناً، حتى في حال نجاح الفريق في ضمان المشاركة الأوروبية، وذلك رغم أن عقد المدرب يمتد حتى يونيو/ حزيران 2027، ويتضمن بنداً يسمح بتمديده تلقائياً حتى عام 2028 في حال التأهل إلى دوري الأبطال.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر إيطالية أن إدارة النادي بدأت تراجع أيضاً وضع المدير الرياضي إيغلي تاري، في ظل عدم اقتناع كامل بالنتائج التي حققتها تعاقدات الصيف الماضي، خاصة بعد التراجع الفني لبعض الصفقات التي كان يُعوّل عليها كثيراً داخل الفريق، ولذلك وبحسب موقع توتو ميركاتو، فإن إدارة ميلان لا تزال تتابع من كثب وضع المدير الرياضي لنادي أتالانتا توني داميكو، الذي سبق أن دخل دائرة اهتمامات الروسونيري في فترة سابقة، إلا أن ناديه لا يبدي حتى الآن رغبة في التخلي عنه.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه ميلان لصيف جديد قد يشهد تغييرات إدارية وفنية واسعة، وسط ضغوط متزايدة على الإدارة لإعادة الفريق إلى المنافسة المحلية والقارية بصورة أكثر استقراراً.