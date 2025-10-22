شهدت مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الثلاثاء، ليلة حافلة بالإثارة والجدل داخل المستطيل الأخضر، بعدما اجتمعت فيها البطاقات الحمراء، والأهداف العكسية، والأرقام القياسية، إلى جانب التألق العربي اللافت، بما في ذلك أهداف المغربيين أيوب الكعبي وإسماعيل صيباري، والجزائري رامي بن سبعيني.

ولم يستمر لاعب الرأس الأخضر، جواو كوريا، سوى ثلاث دقائق وثانيتين على أرضية الملعب، في المواجهة التي جمعت فريقه بافوس القبرصي بمضيفه كايرات ألماتي الكازاخستاني، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف تمثل في ركلة خطيرة للغاية، ونتيجة لذلك، اضطر فريقه إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين في وقت مبكر جداً، ورغم النقص العددي، إلا أنه نجح في العودة بنقطة ثمينة بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.

Kairat and Pafos face off in Kazakhstan tonight, with neither team having won a league-stage game in the Champions League.



The wait may continue for Pafos; they will play the majority of the match with ten men after Joao Correia was sent off after just four minutes. pic.twitter.com/tNEZ7m8C1k — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 21, 2025

وشهدت مباراة باير ليفركوزن الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي أحداثاً مثيرة للجدل، خاصة في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، الذي شهد تسجيل أربعة أهداف وإشهار بطاقتين حمراوين، وبرز مدافع الفريق الباريسي، الأوكراني إيليا زابارني، الذي ارتكب خطأين متتاليين تسببا في احتساب ركلتي جزاء وطرده في الدقيقة 37، بينما كان قائد ليفركوزن، روبرت أندريش، قد طرد قبلها بأربع دقائق بعد اعتدائه بالمرفق على ديزيريه دوي، وهو الطرد التاسع في مسيرته، كما أضاع الظهير الإسباني أليخاندرو غريمالدو ركلة الجزاء الأولى لأصحاب الأرض، لتنتهي المواجهة بفوز كبير للفريق الباريسي بنتيجة (7-2).

وفي مباراة كوبنهاغن الدنماركي وبوروسيا دورتموند الألماني، سجل مدافع الفريق الضيف فالديمار أنطون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 33، بعدما فشل الجزائري رامي بن سبعيني في تشتيت الكرة لتصطدم بزميله وتستقر في شباك الحارس السويسري غريغور كوبيل، معلنة عن هدف التعادل، ولكن الحظ ابتسم لاحقاً للفريق الألماني، الذي عاد بقوة في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف إضافية، أحدها من توقيع بن سبعيني من علامة الجزاء في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بفوز دورتموند بنتيجة (4-2).

🚨🇪🇺 | GOAL: RAMY BENSEBAINI GIVES THE LEAD AGAIN FOR BORUSSIA DORTMUND!



Copenhagen 1-2 Dortmund. pic.twitter.com/CwrvCzUtrM — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 21, 2025

كما لم يكن الحظ إلى جانب مدافع نابولي الإيطالي أليساندرو بونجيورنو في مواجهة فريقه أمام أيندهوفن الهولندي، إذ سجّل بالخطأ في مرماه بضربة رأسية بينما كان فريقه متقدماً بهدف نظيف، ليمنح أصحاب الأرض التعادل، وواصل رفاق النجم المغربي إسماعيل صيباري ضغطهم، ليضيف الأخير الهدف الثاني بعد انفراد تام من وسط الملعب، قبل أن تتوالى الأهداف وينتهي اللقاء بفوز كبير للفريق الهولندي بنتيجة (6-2).

🚨🌍 Ismael Saibari



PSV 2-1 Napoli.



Follow @FootyFlixx for every goal as soon as they go in. ✅

pic.twitter.com/OvOv7TiEXZ — Footy Flix (@FootyFlixx) October 21, 2025

وتواصل التألق العربي بعدما سجل المهاجم المغربي أيوب الكعبي أول أهداف أولمبياكوس اليوناني في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان ذلك في شباك برشلونة الإسباني من ركلة جزاء، بعدما ألغت تقنية الفيديو هدفه الأول بضربة رأسية واحتسبت بدلاً منه ركلة جزاء للفريق الزائر، ورغم نجاح الكعبي في التسجيل، فإن فريقه لم يتمكن من مجاراة التفوق الهجومي للفريق الكتالوني، الذي أمطر شباك أولمبياكوس بستة أهداف كاملة، بينها "هاتريك" للنجم الإسباني فيرمين لوبيز.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



أولمبياكوس يسجل؛ هدف في توقيت هام جدًا!!!!



أيوب الكعبي يسجل من ضربة جزاء ♥️⚽️

pic.twitter.com/6OlM7thenp — عمرو (@bt3) October 21, 2025

أما في مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي، فقد كان حارس مرمى "الماكبايس"، نيك بوب، أحد أبرز نجوم اللقاء بعدما صنع الهدف الثاني بتمريرة طويلة بيده لزميله هارفي بارنز الذي سجل في الدقيقة 71، وقد تكبد فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خسارة قاسية بثلاثية نظيفة، هي الثالثة على التوالي، ليبقى رصيد الفريق خالياً من النقاط في المرتبة الـ34.

من جانبه، واصل نادي مانشستر سيتي الإنكليزي نتائجه الإيجابية في مرحلة الدوري، محققاً فوزه الثاني، وهذه المرة على حساب فياريال الإسباني، وخطف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الأضواء بتسجيله الهدف الأول للفريق السماوي، ليصبح ثاني لاعب يسجل في 12 مباراة متتالية بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما رفع هالاند رصيده إلى 23 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات بعد خوضه 13 مباراة فقط تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.