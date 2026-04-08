- بايرن ميونخ يحقق فوزًا مثيرًا 2-1 على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من فعاليته الهجومية وتكتيكاته القوية، مما يمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب في ميونخ. - أرسنال ينتزع انتصارًا ثمينًا 1-0 من سبورتينغ لشبونة بفضل هدف كاي هافريتيس في الوقت بدل الضائع، ليقترب من نصف النهائي مع الحفاظ على توازن دفاعي وتكتيكي. - نتائج الذهاب تمنح بايرن وأرسنال أفضلية، لكن مواجهات الإياب تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات في صراع كبار أوروبا.

وضع بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنكليزي نفسيهما في موقع متقدم على طريق بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق كل منهما فوزًا مهمًا في ذهاب الدور ربع النهائي، مساء الثلاثاء، على حساب ريال مدريد الإسباني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وفي القمة الأبرز، نجح بايرن ميونخ في انتزاع فوز ثمين بنتيجة 2-1 من ريال مدريد، في مواجهة حملت الكثير من الندية والإثارة بين عملاقين من كبار القارة الأوروبية. وقدم الفريق البافاري مباراة قوية من الناحية التكتيكية، مستفيدًا من فعاليته الهجومية وحضوره البدني العالي، ليخرج بأفضلية مهمة قبل لقاء الإياب.

وكان بايرن قد ظهر بصورة هجومية لافتة فاجأ بها ريال مدريد على أرضه في سانتياغو برنابيو، وترجم تفوقه من الشوط الأول بهدفين إلى نتيجة منحت الفريق أفضلية معنوية وفنية في سباق التأهل قبل موقعة الرد في ميونخ، حيث سجل أهداف بايرن ميونخ لويس دياز وهاري كين، فيما سجل هدف الريال كيليان مبابي.

وفي المباراة الثانية، عاد أرسنال الإنكليزي بانتصار ثمين وقاتل من ملعب سبورتينغ لشبونة، بعدما حسم مواجهة الذهاب بنتيجة 1-0، ليقترب بدوره من حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وظهر فريق المدرب ميكيل أرتيتا بصورة متوازنة بين الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي، مع قدرة واضحة على التعامل مع ضغط أصحاب الأرض، قبل أن ينجح في خطف هدف الانتصار عبر كاي هافريتيس في الوقت بدل الضائع والذي منحه أفضلية ثمينة قبل موقعة الإياب في لندن. ويمنح هذا الفوز أرسنال أفضلية نسبية، لكنه لا يعني حسم التأهل، خاصة أن سبورتينغ أظهر خلال المباراة قدرته على صناعة الخطورة وفرض الإيقاع في فترات متعددة، ما يبقي مواجهة العودة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وتأتي هذه النتائج في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث يتطلع بايرن ميونخ وأرسنال إلى استثمار أفضلية الذهاب في مواجهتي الإياب، ومواصلة المشوار نحو نصف النهائي، في نسخة تبدو مفتوحة على صراع كبير بين كبار أوروبا.