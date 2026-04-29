حقق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على بايرن ميونخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة كبيرة بلغت (5-4)، في ليلة شهدت تسجيل تسعة أهداف، وإثارة بالغة على أرض الملعب استمرت حتى الدقائق الأخيرة، بانتظار قمة الإياب الأسبوع المقبل، والتي ستحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

45 دقيقة من متعة كرة القدم

قدّم الشوط الأول من المواجهة متعة كروية لافتة على أرض الملعب، فكل فريق صوّب الأسلحة القوية الكافية لتقديم أداء صلب، وتسجيل أكثر من هدف، وهو ما حصل في أول 45 دقيقة من القمة، فبعد أن تقدم بايرن بالهدف الأول، قلب باريس سان جيرمان الطاولة معادلاً النتيجة، ثم مسجلاً الهدف الثاني ليشعل المواجهة، في وقت لم يستسلم فيه النادي البافاري، فعادل النتيجة مجدداً، قبل أن تنهي ركلة جزاء الشوط الأول، بتقدم مهم جداً للنادي الباريسي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

بدأ بايرن ميونخ المواجهة بكل قوة، استحوذ على الكرة، وهاجم مرمى باريس أكثر من مرة، إلى أن حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 17، سجل منها المهاجم الإنكليزي هاري كين الهدف الأول في المواجهة، ولم يتأخر رد باريس سريعاً، عبر المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، إثر مراوغة مميزة داخل منطقة الجزاء، ثم تسديدة مباغتة نحو الزاوية الصعبة على حارس الملعلب مانويل نوير، معلناً تعادل النتيجة (1-1).

وانتفض باريس سان جيرمان بعد هدف التعادل واستلم زمام المبادرة، وبدأ في صناعة الخطورة على مرمى بايرن، وأهدر بعض الفرص، قبل أن يقلب الطاولة بهدف ثانٍ في الدقيقة 33، عن طريق رأسية ذكية من البرتغالي جواو نيفيز، ليتقدم النادي الباريسي أمام جماهيره (2-1)، إلا أنّ الفرنسي مايكل أوليز عادل النتيجة (2-2) عبر مجهود فردي مميز ردّ فيه على كفاراتسخيليا، ولكن هذا التعادل استمر حتى الدقائق الأخيرة من القمة التي شهدت احتساب ركلة جزاء لباريس والتي سجل منها الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف التقدم من جديد (3-2)، في واحد من أمتع أشواط بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

4 أهداف في 24 دقيقة

دخل باريس سان جيرمان بمستوى مختلف في الشوط الثاني، وانقض على بايرن ميونخ، واحتاج لـ15 دقيقة فقط لإخماد حماسة المنافس تماماً بهدفين مباغتين؛ الأول إثر تحول هجومي سريع خلف ظهر دفاع النادي البافاري المتقدم، لينطلق المغربي أشرف حكيمي بالكرة ثم لعب كرة عرضية مُميزة، تابعها كفاراتسخيليا بتسديدة على الطائر في الشباك، معلناً تقدّم فريقه (4-2)، ولم يتوقف باريس عند هذا الحد، بل قرر معاقبة النادي البافاري، ليُسجل ديمبيلي الهدف الخامس في الدقيقة 59، فتقدم النادي الباريسي بنتيجة كبيرة (5-2).

رفض بايرن أن يسقط في هذه المواجهة من دون مقاومة؛ لأنه لم يتأخر في الرد بهدف ثالث، حسّن وضعيته قليلاً في المواجهة، بعد كرة طويلة من الألماني جوشوا كيميش تابعها الفرنسي دايوت أوباميكانو برأسه نحو المرمى (5-3)، وأكد النادي البافاري قوته ورفضه الاستسلام بسهولة، عبر تسجيل الهدف الرابع عبر المهاجم الكولومبي لويس دياز، عقب مهارة فردية داخل منطقة الجزاء، ثم تسديدة قوية في الشباك (5-4).

وحاول بعد ذلك كل فريق تسجيل الهدف العاشر في المواجهة، فباريس حاول جاهداً من أجل تسجيل الهدف السادس من أجل الذهاب إلى ملعب أليانز أرينا بنتيجة مريحة، أما بايرن فقاتل من أجل تسجيل هدف التعادل (5-5)، وصنع أكثر من فرصة خطيرة، دون هز للشباك، لتبقى النتيجة كما هي حتى نهاية القمة بفوز باريس (5-4) وتقدمه في مواجهة الذهاب على أرضه بانتظار مباراة الرد في ميونخ.