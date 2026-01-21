دوري الأبطال: أرسنال يعبر بثبات وهزيمة مفاجئة لحامل اللقب

حسم أرسنال الإنكليزي القمة على حساب مضيفه إنتر ميلانو الإيطالي 3-1، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي أُقيم ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليضمن "المدفعجية" العبور إلى دور الـ16 رسمياً، بعدما واصلوا صدارة الترتيب بـ21 نقطة.

في المقابل، تراجع الفريق الإيطالي إلى المركز التاسع، برصيد 12 نقطة، وأخفق في تصحيح مساره، بعدما دخل المواجهة عقب تلقيه خسارتين متتاليتين أمام أتلتيكو مدريد وليفربول. وبدأ أرسنال اللقاء بضغط عالٍ وهيمنة واضحة على الاستحواذ، تُرجمت سريعاً إلى هدف التقدم عند الدقيقة 10، عبر البرازيلي غابرييل جيسوس. ولم يتأخر رد إنتر، فمع تحسن تغطيته الدفاعية واعتماده على الهجمات المرتدة، نجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 18 بهدف رائع للكرواتي بيتر سوتشيتش، الذي سدد كرة دقيقة من داخل المنطقة بعد ارتباك دفاعي، معلناً عودة أصحاب الأرض إلى اللقاء.

واستمرت المباراة بوتيرة عالية، وتبادل الطرفان الفرص، قبل أن يستعيد أرسنال تقدمه مجدداً عند الدقيقة 31، مستفيداً من قوته في الكرات الثابتة. ونفذ بوكايو ساكا ركنية متقنة، ارتدت من العارضة بعد رأسية تروسارد، ليجدها جيسوس أمامه ويُسجل هدفه الثاني في اللقاء. واتسمت الحصة الثانية بالإيقاع السريع والفرص المتبادلة، مع تفوق نسبي لأرسنال في التنظيم والضغط، مقابل خطورة واضحة لإنتر عبر التحولات والهجمات المرتدة، لتنجح كتيبة مايكل أرتيتا في إضافة الهدف الثالث، عبر البديل السويدي فيكتور غيوكيريس، محققين الانتصار الثمين.

وفي لقاء آخر، خرج ريال مدريد بانتصار عريض في ظهوره الأول على الساحة الأوروبية مع مدربه الجديد ألفارو أربيلوا، وجاء على حساب موناكو الفرنسي بسداسية لهدف، تألق فيها البرازيلي فينيسيوس جونيور، بتسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، مع هدفين لكيليان مبابي. وبات "الملكي" وصيفاً برصيد 15 نقطة، في المقابل أخفق موناكو، الذي يحتل المركز 21 برصيد 9 نقاط، في تحقيق المفاجأة.

وتعرض باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، لخسارة مفاجئة أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1-2. ويحتل الفريق الباريسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن الفريق البرتغالي، الذي يحتل المركز السادس. وفي باقي المواجهات، تعادل نابولي الإيطالي مع كوبنهاغن الدنماركي بهدف لمثله، فيما خسر باير ليفركوزن الألماني أمام أولمبياكوس اليوناني 0-2، وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني أمام توتنهام هوتسبير الإنكليزي بالنتيجة ذاتها، فيما انتصر أياكس الهولندي على فياريال الإسباني 2-1.