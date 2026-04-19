دوري أبطال الخليج للأندية: الريان يواجه القادسية في الدوحة

- يواجه الريان القطري القادسية الكويتي في نصف نهائي دوري أبطال الخليج، بعد تصدره مجموعته بدون خسارة، ويسعى للوصول للنهائي بعد فوزه بكأس (كيو آس أل). - تستضيف الدوحة الأدوار النهائية للبطولة على ملعبي أحمد بن علي وخليفة الدولي، حيث تقام مباراتي نصف النهائي اليوم، والنهائي في 23 إبريل. - تأهل القادسية كثاني مجموعته، بينما تصدر زاخو العراقي مجموعته، ويواجه الشباب السعودي في نصف النهائي الثاني.

يواجه الريان القطري نظيره القادسية الكويتي، اليوم الأحد، على استاد أحمد بن علي في العاصمة الدوحة، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، كما يلتقي قبل اللقاء الأول، الشباب السعودي وزاخو العراقي، على استاد خليفة الدولي ضمن ذات المرحلة من البطولة، في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اعتمد الدوحة لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2025-2026، بعد دراسة طلبات الاستضافة المقدمة لهذه المرحلة من قبل ثلاثة أندية. واعتمد الاتحاد الخليجي ملعبي أحمد بن علي وخليفة الدولي لاحتضان المباريات، إلى جانب تحديد توقيتها بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة التسويق، إذ تقرر إقامة مباراتي نصف النهائي اليوم الأحد، على أن تختتم المنافسة بإقامة المباراة النهائية يوم 23 إبريل/نيسان الحالي على استاد أحمد بن علي.

ويسعى الريان لتجاوز عقبة القادسية الكويتي وبلوغ المباراة النهائية، بعدما تمكن من تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها، من دون أن يتلقى أي خسارة. ويدخل الريان المباراة بحالة معنوية عالية، عقب تتويجه بلقب كأس (كيو آس أل)، بتجاوزه معيذر في المباراة النهائية التي جرت الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين. ويأمل الإسباني فيسنتي مورينو، مدرب الريان، في الاستفادة من حالة التوهج الفني لفريقه خلال هذه المرحلة من الموسم، حيث بات التركيز على تخطي القادسية الكويتي للاقتراب خطوة من تحقيق اللقب.

وعلى الجانب الآخر، كان الفريق الكويتي تأهل إلى نصف النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة الأولى، جامعاً 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارتين، خلف زاخو العراقي المتصدر برصيد 13 نقطة، كما يستقبل استاد خليفة الدولي مباراة نصف النهائي الثانية، التي تجمع الشباب السعودي وزاخو العراقي حامل اللقب.

وحجز الفريق العراقي مقعده في نصف النهائي بتصدره المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في واحدة وخسارته في مثلها، فيما حل الشباب السعودي ثانياً في المجموعة الثانية بـ7 نقاط، عقب الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها، مقابل الخسارة في أربع مواجهات.