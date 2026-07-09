- زيادة عدد الأندية المشاركة: النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، بزيادة عدد الأندية من 8 إلى 12، مما يعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء. - توزيع المقاعد: تم اختيار الأندية وفقاً للوائح البطولة ونتائجها المحلية، حيث حصلت السعودية، الإمارات، قطر، والعراق على مقعدين لكل منها، بينما مُنحت سلطنة عُمان، البحرين، الكويت، واليمن مقعداً واحداً. - الاستعدادات والقرعة: الإعلان المبكر عن الأندية المشاركة يتيح الوقت الكافي للاستعدادات الفنية والتنظيمية، مع تحديد 9 سبتمبر موعداً لقرعة البطولة، التي فاز بلقبها الموسم الماضي نادي الريان القطري.

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الفرق المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر/تشرين الأول القادم وتستمر حتى 30 أبريل 2027، بمشاركة 12 نادياً يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ دوري أبطال الخليج منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من ثمانية إلى 12 فريقاً، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة.

وجرى اختيار الأندية المشاركة وفقاً للوائح البطولة، واستناداً إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027. وبناءً على ذلك، حصلت اتحادات السعودية، الإمارات، قطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد، فيما مُنح كل من سلطنة عُمان والبحرين والكويت واليمن مقعداً واحداً. وستشارك الأندية التالية في دوري أبطال الخليج، وهي الاتفاق ونيوم من السعودية، النصر وعجمان (الإمارات)، نادي قطر والدحيل (قطر)، أربيل والزوراء (العراق)، الرفاع (البحرين)، كاظمة (الكويت)، وشعب حضرموت من اليمن.

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ويهدف الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في هذا التوقيت إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الفرق والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات البطولة، بما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة. وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد، زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة اعتباراً من النسخة الثالثة، وجرى تحديد تاريخ التاسع من سبتمبر المقبل موعداً لإجراء مراسم قرعة دوري أبطال الخليج، الذي حسم لقبه في الموسم الماضي نادي الريان القطري.