دوري أبطال الخليج: تحديد موعد قرعة النسخة الثالثة بزيادة عدد الأندية

- أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن سحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027 في 9 سبتمبر، مع زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 12 نادياً، وتوزيع المقاعد وفق تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء. - تم توجيه دعوة للاتحادات الوطنية لتسمية الأندية المشاركة، مع التأكيد على اختيار الأندية الأعلى ترتيباً في الدوري المحلي، وتزويدها باللائحة التنظيمية والمخصصات المالية لضمان الجاهزية. - تحظى البطولة باهتمام متزايد بعد نجاح النسختين السابقتين، حيث تُوج دهوك العراقي والريان القطري باللقبين السابقين، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز البطولات الإقليمية.

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، تحديد يوم 9 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، والمقرّر إقامتها في الفترة ما بين 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026 وحتى 30 إبريل/نيسان 2027.

واعتمد الاتحاد الخليجي زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة ليصبح عددها 12 نادياً بدلاً من 8 أندية، كما حدّد آلية توزيع المقاعد استناداً إلى تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء وفق تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية، للموسم 2026-2027. وجاء الاتحاد القطري والسعودي والعراقي والإماراتي في التصنيف الأول، إذ ستحصل على مقعدين في النسخة القادمة، مقابل مقعد لأندية التصنيف الثاني، وهي الاتحاد العُماني والكويتي والبحريني واليمني.

ووجه الاتحاد الخليجي دعوة رسمية للاتحادات الوطنية بتسمية الأندية التي ستمثلها في دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، وذلك السابع عشر من شهر يونيو/حزيران الجاري، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه. وشدد الاتحاد الخليجي على ضرورة أن تكون الأندية المرشحة للمشاركة من أعلى الأندية ترتيباً في الدوري المحلي، بعد الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم ذاته، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحق لاتحاد كأس الخليج العربي قبول أو رفض النادي المرشح واختيار من يراه مناسباً.

كما سيقوم الاتحاد الخليجي لاحقاً، بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للدوري، والمخصصات المالية التي سيجري تخصيصها للأندية المشاركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، التي ستقام بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.

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وتحظى النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج، باهتمام متزايد، نظراً للنجاح الذي حقّقته النسختان الأولى والثانية على الصعيدَين التنظيمي والفني، ما يضع البطولة المقبلة أمام تحدٍ جديد لتعزيز مكانتها واحدةً من أبرز البطولات الإقليمية على مستوى الأندية في منطقة الخليج. يشار إلى أنّ نادي دهوك العراقي تُوج بلقب النسخة الأولى، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف، ضمن النسخة الأولى التي أقيمت تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، فيما تُوج الريان القطري بلقب النسخة الثانية، وذلك بعد فوزه على نادي الشباب السعودي بثلاثية نظيفة.