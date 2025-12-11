- تأهلت خمسة فرق رسمياً إلى الملحق في دوري أبطال أوروبا، مع بقاء 19 مقعداً متاحاً، وتسعى الفرق للبقاء ضمن المراكز الثمانية الأولى لضمان التأهل المباشر. - بايرن ميونخ وأرسنال ضمنا التأهل، بينما تتساوى فرق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأتالانتا بالنقاط، مما يزيد من حدة المنافسة مع فرق مثل بنفيكا وبافوس. - فرق كيرات ألماتي وفياريال تعاني في أسفل الترتيب، لكن الأمل لا يزال قائماً لتجاوز فرق مثل كاراباخ ونابولي، مما يضيف التشويق للبطولة.

أُسدل الستار على مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تم تحديد أول خمسة فرق حسمت تأهلها رسمياً إلى الملحق على الأقل، قبل جولتين من ختام هذه المرحلة في الأسابيع المقبلة، وقد حملت الجولة الكثير من الإثارة والتشويق، إذ شهدت مواجهات قوية قلبت الموازين، وعززت بعض الفرق مواقعها في المقدمة، بينما استمرت أندية أخرى في صراع محتدم للبقاء ضمن دائرة المنافسة.

وذكر موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، اليوم الخميس، أن خمسة أندية حسمت مقاعدها في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بينما لا يزال 19 مقعداً متاحاً للملحق، ومع تبقي جولتين على ختام مرحلة الدوري في يناير/ كانون الثاني المقبل، تسعى الفرق جاهدة للبقاء ضمن المراكز الثمانية الأولى لضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، فيما ستضطر الفرق المصنفة من المركز التاسع حتى الـ 24 لخوض الملحق، أما آخر 12 فريقاً في الترتيب فسيتم إقصاؤها نهائياً، إذ لم يعد هناك تحويل للأندية إلى الدوري الأوروبي منذ تطبيق الصيغة الجديدة.

وكان بايرن ميونخ الألماني أول نادٍ يضمن تأهله للدور المقبل من أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي، بفوزه على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف في "أليانز أرينا"، ومع 15 نقطة في رصيدهم، يحتل رجال المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني، المركز الثاني في الترتيب خلف أرسنال الإنكليزي، الذي حقق فوزه السادس على التوالي في مباريات مرحلة الدوري، وهذه المرة على حساب كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة، ليعزز موقعه على رأس الترتيب، وهو في طريقه لتحقيق سجل خالٍ من الهزائم.

ووضعت هذه النتائج الفريقين في مأمن من أي مفاجآت، مع ضرورة الحفاظ على مركزيهما لضمان ميزة لعب مباريات الإياب على أرضيهما حتى ربع النهائي، فيما تبقى المنافسة محتدمة بين الفرق التالية، إذ تتساوى ثلاثة منها بالنقاط، وهي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي وأتالانتا الإيطالي بـ 13 نقطة، ومع بقاء ست نقاط، لا يمكن لهذه الأندية أن تُدركها الأندية الأولى في منطقة الإقصاء، وهي بنفيكا البرتغالي وبافوس القبرصي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي، والتي تملك في رصيدها ست نقاط لكل منها.

ويبقى هدف هذه الفرق الخمسة الآن هو البقاء ضمن المراكز الثمانية الأولى للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي أبطال أووربا خاصة مع تقدم أرسنال بست نقاط عن إنتر ميلان، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد وليفربول، يكاد هدف "المدفعجية" يتحقق، وهو الأمر نفسه بالنسبة لنادي بايرن ميونخ، ولكن قبل الجولة المقبلة، التي قد تغيّر كل شيء، تبقى الفرق الثلاثة التالية تحت تهديد هذه الفرق الأربعة، وكذلك بقية الفرق حتى المركز الـ 15، بما فيها بوروسيا دورتموند الألماني، وتوتنهام هوتسبيرز ونيوكاسل يونايتد وتشلسي الإنكليزية، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وبرشلونة الإسباني.

وفي أسفل ترتيب هذه المرحلة، تعاني بعض الفرق نقص النقاط بشكل واضح، مثل كيرات ألماتي الكازاخستاني وفياريال الإسباني، اللذين يمتلكان نقطة واحدة لكل منهما فقط، ومع ذلك، لا يزال الأمل قائماً أمامهما للبقاء في دائرة المنافسة، فرغم فارق الأهداف السلبي، فإنه يمكن لهذين الفريقين تجاوز أحد الأندية الثلاثة الأخيرة في منطقة التأهل، وهي كاراباخ الأذربيجاني ونابولي الإيطالي وكوبنهاغن الدنماركي، التي حصدت حتى الآن سبع نقاط.