دوري أبطال أوروبا يسجل رقماً غير مسبوق.. 71 هدفاً في جولة تاريخية

- شهدت الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الأهداف، حيث أُقيمت 18 مباراة بمعدل 3.94 أهداف لكل مباراة، مما يعكس الطابع التنافسي والهجومي للنظام الجديد الذي زاد عدد الفرق والمباريات. - تصدر باريس سان جيرمان المشهد بفوزه الكبير على باير ليفركوزن (7-2)، بينما حققت فرق مثل برشلونة وأيندهوفن وليفربول انتصارات كبيرة، مما ساهم في هذا الانفجار التهديفي. - النظام الجديد أضاف مباراتين إضافيتين لكل جولة، مما ساهم في تسجيل 71 هدفاً في 15 مباراة فقط، مع ثلاث مباريات انتهت بالتعادل السلبي.

شهدت مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في منافسة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حدثاً استثنائياً، تمثّل بتسجيل رقم قياسي غير مسبوق بعد اعتماد النظام الجديد للبطولة الموسم الماضي، الذي رفع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 36 فريقاً، وزاد عدد المباريات في المرحلة الأولى من ست إلى ثماني مواجهات، وقد منح هذا التوسع المسابقة طابعاً أكثر تنافسية وزخماً هجومياً لافتاً، إذ باتت المباريات مفتوحة على كلّ الاحتمالات، ما أدى إلى انفجار تهديفي كبير.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الخميس، أن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لأبطال أوروبا كانت بمثابة مطر من الأهداف، بعدما شهدت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ المسابقة خلال جولة واحدة فقط. فقد أُقيمت 18 مباراة بمعدل 3.94 أهداف في كلّ مواجهة، وتصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المشهد، بعد فوزه الكاسح على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة (7-2)، مؤكداً هيمنته على المشهد الأوروبي، ومكانته بطلاً للنسخة الماضية ومتصدر الترتيب الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الرقم السابق سُجل في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما شهدت الجولة الأولى تسجيل 67 هدفاً في 18 مباراة، ويُذكر أن هذه الأرقام المرتفعة تعود إلى النظام الجديد المعتمد منذ الموسم المنصرم، الذي أضاف مباراتين إضافيتين في كلّ جولة مقارنة بالنظام القديم، بينما جاءت حصيلة الـ71 هدفاً هذه المرة في 15 مباراة فقط، لأن ثلاث مواجهات انتهت بالتعادل السلبي، وهي التي جمعت بين كايرات ألماتي الكازاخستاني وبافوس القبرصي، وموناكو مع توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي، وأتالانتا الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

واكتسح برشلونة الإسباني ضيفه أولمبياكوس اليوناني (6-1)، وتغلّب أيندهوفن الهولندي على نابولي الإيطالي بنتيجة (6-2)، وتواصل سيل الأهداف يوم الأربعاء أيضاً، حين هزم ليفربول الإنكليزي مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (5-1)، بينما فاز تشلسي الإنكليزي على أياكس أمستردام الهولندي (5-1)، وحقق بايرن ميونخ الألماني انتصاراً مقنعاً على كلوب بروج البلجيكي (4-0).

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن هذا المعدل المرتفع (3.94 أهداف في المباراة) كاد يتحقق سابقاً في النظام القديم لدوري أبطال أوروبا، حين شهدت الجولة الأولى من موسم 2000-2001 تسجيل 63 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل 3.93 أهداف في المواجهة الواحدة، ولكن الجولة الحالية تجاوزت ذلك بفارق بسيط جعلها تدخل التاريخ، لكونها الأكثر غزارة بالأهداف منذ انطلاق البطولة القارية.