- تغيير نظام دوري الأبطال: أعلن "يويفا" عن مباراة افتتاحية جديدة لبطل النسخة السابقة تُقام على ملعبه مساء الثلاثاء، بدءًا من موسم 2027-2028، كجزء من تجديد البطولة وتعزيز حقوق البث التلفزيوني عالميًا. - حقوق البث التلفزيوني: إطلاق مزاد جديد لحقوق بث دوري الأبطال بين 2027-2031، يستهدف توسيع نطاق المشاهدة عبر منصات رقمية، مع تقديم محتوى تفاعلي ومباشر في الأسواق الإعلامية الكبرى. - استراتيجية البث الجديدة: تتيح عقودًا تمتد لأربع سنوات لضمان الاستقرار، مع عرض عالمي لبث مباراة مختارة من كل جولة، بهدف استقطاب جمهور عالمي أكبر.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تغيير جديد في نظام مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، ابتداءً من موسم 2027-2028، يتمثل في إقامة مباراة افتتاحية مخصصة لبطل النسخة السابقة تُقام على ملعبه مساء الثلاثاء، دون أي مواجهة أخرى تُلعب في الوقت نفسه، وهي خطوة تحمل طابعاً احتفالياً فريداً، وتُعدّ جزءاً من رؤية الهيئة الأوروبية، لتجديد شكل البطولة الأشهر في القارة، مع توقعات بإحداث ثورة موازية في مجال حقوق البث التلفزيوني على الصعيدين الأوروبي والعالمي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين، أن حامل لقب دوري الأبطال سيحظى بشرف افتتاح مرحلة الدوري في الموسم المُوالي، من خلال خوض المباراة الأولى على أرضه، وستكون الوحيدة التي تُقام يوم الثلاثاء من ذلك الأسبوع، المخصّص بالكامل للمسابقة الأوروبية الكبرى، أما بقية المباريات فستوزَّع بين يومي الأربعاء والخميس، ويعتبر هذا اللقاء الافتتاحي المميز الذي يدشن البطولة رسمياً، إذ يأتي القرار في إطار تجديد شامل لكرة القدم الأوروبية، بعد إعادة تسمية رابطة الأندية الأوروبية وعودة برشلونة إلى عضويتها.

وأوضح "يويفا" في بيانه أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان أقصى درجات الظهور لجميع الأندية المشاركة، ومنح البطل فرصة احتفالية استثنائية تُسلَّط فيها الأضواء عليه بشكل منفرد أمام جماهيره، ولو كانت هذه القاعدة مطبقة هذا الموسم، لكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بعد تتويجه التاريخي على حساب إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (5-0) في نهائي ميونخ يوم 31 مايو/أيار الماضي، بخوض المباراة الافتتاحية على ملعب حديقة الأمراء مساء الثلاثاء، دون أي مواجهة أخرى تُقام في التوقيت ذاته.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مزاد جديد لحقوق بث دوري أبطال أوروبا للدورة الممتدة بين موسمي 2027-2028 و2030-2031، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الكبرى في المشهد الإعلامي، ومع الصعود المتزايد للمنصات الرقمية العالمية، يسعى "يويفا" إلى توسيع نطاق المشاهدة وتعزيز تجربة المتابعين، من خلال محتوى مباشر وتفاعلي أكثر تنوعاً، ولهذا الغرض، سيُطرح مزاد موحد هو الأول من نوعه في الأسواق الإعلامية الخمسة الكبرى في أوروبا: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.

وتسمح هذه الاستراتيجية بعقود تمتد حتى أربع سنوات لضمان الاستقرار للمذيعين والجماهير، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في البطولات الأوروبية الكبرى، كما سيُضاف عرض عالمي مميز يمنح صاحب الحقوق إمكانية بث مباراة واحدة مختارة من كل جولة في دوري الأبطال، لتوسيع قاعدة المتابعين، واستقطاب جمهور عالمي أكبر، وقد حُدّد موعد 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل آخر أجل لتقديم العروض الخاصة بحقوق البث للدورة القادمة.