دوري أبطال أوروبا: مواجهات مهمة في انتظار الكبار

تستكمل، اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدة لقاءات مرتقبة، على رأسها مباراة ريال مدريد ضد ضيفه مانشستر سيتي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، كونها ستكون الامتحان الأخير بالنسبة إلى المدرب تشابي ألونسو الذي يبدو قريباً من الإقالة.

وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة نفسها، يستعد حامل لقب أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض اختبار صعب خارج الديار، عندما يحل ضيفاً على أثلتيك بلباو الإسباني. اللقاء سيقام على أرضية ملعب "سان ماميس"، أحد أكثر الملاعب صعوبة على الخصوم في الكرة الإسبانية، ما يجعل مهمة الفريق الباريسي معقدة رغم فارق الإمكانات بين الطرفين. وبحسب المعطيات الأولية، قد يضطر المدرب لويس إنريكي إلى إجراء تغييرات مهمة على تشكيلته الأساسية، ذلك أن نجم الفريق المتوَّج مؤخراً بالكرة الذهبية عثمان ديمبيلي يمر بوعكة صحية. ووفقاً لتقرير صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن اللاعب عانى من الإنفلونزا في الأيام الفائتة، وهو ما قد يؤثر على جاهزيته ويُضعف بشكل كبير من فرص مشاركته في المواجهة.

ويملك باريس سان جيرمان في رصيده 12 نقطة حصدها من خمس مباريات، ما يعكس بداية قوية لحملة الدفاع عن لقبه. في المقابل، يبدو بلباو في وضع مختلف تماماً، إذ جمع أربع نقاط فقط، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعديل مساره وتعقيد مهمة الضيوف. وبالنظر إلى ظروف الفريقين، يبقى اللقاء مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً في ظل الغيابات المحتملة وتأثيراتها على الجانب التكتيكي لدى سان جيرمان. ويخوض يوفنتوس الإيطالي اختباراً مهماً عندما يواجه نظيره بافوس القبرصي في مباراة يتساوى فيها الفريقان بالنقاط، إذ يملك كل منهما ست نقاط في رصيده، ما يمنح المواجهة طابعاً تنافسياً مباشراً على تعزيز الحظوظ في المجموعة.

ويمرّ يوفنتوس بفترة جيدة نسبياً من حيث النتائج، إذ لم يتعرّض للخسارة في ثماني مباريات من آخر عشر خاضها، ما يعكس حالة من الاستقرار الفني والصلابة الدفاعية. فيما لم يخسر منافسه في آخر سبع مباريات، وهي سلسلة تمنحه دفعة معنوية إضافية. ويدخل بافوس المباراة بثقة كبيرة، خاصة أنه يمتلك سجلاً هجومياً لافتاً، حيث نجح في التسجيل خلال آخر تسع مباريات في مختلف البطولات. ويعتمد الفريق القبرصي على أسلوب لعب مباشر وسريع، يجعله قادراً على تهديد مرمى أي منافس.

ويحاول بنفيكا البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو (يملك ثلاث نقاط) تصحيح مساره في أبطال أوروبا عندما يستقبل نظيره نابولي الإيطالي (يملك سبع نقاط). ويستمر بنفيكا في خوض مبارياته وسط غياب عدد من أبرز عناصره الهجوميين. فدودي لوكيباكيو لا يزال خارج الحسابات بسبب كسر في الكاحل، بينما يواصل ألكسندر باه التعافي من تمزق في الرباط الصليبي، كما يغيب إنريكي أراوخو بدوره بسبب إصابة عضلية، ما يدفع مورينيو مجدداً للاعتماد على العناصر الشباب.

وعلى الجانب الآخر، يحل نابولي ضيفاً على لشبونة بقائمة طويلة من الإصابات. فلا يزال ستانيسلاف لوبوتكا يعاني من مشكلات عضلية، كما لم يستعد روميلو لوكاكو جاهزيته البدنية الكاملة بعد، ويغيب أليكس ميريت نتيجة كسر في مشط القدم. كذلك يواصل كل من بيلي غيلمور وفرانك أنغيسا وكيفن دي بروين الغياب، ما يجرّد أنطونيو كونتي من عناصر التحكم والإبداع في خط الوسط. وفي باقي المواجهات، يستقبل باير ليفركوزن الألماني نظيره نيوكاسل الإنكليزي، وسيحل بودو غليمت النرويجي ضيفاً على بوروسيا دورتموند، فيما يواجه أرسنال الإنكليزي ضيفه كلوب بروج البلجيكي، ويقابل كاراباخ الأذربيجاني نظيره أياكس الهولندي، وفياريال الإسباني فريق كوبنهاغن الدنماركي.