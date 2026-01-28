دوري أبطال أوروبا | مقاعد الإقصائيات على المحك في جولة الحسم

- تُقام الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا اليوم، حيث تتنافس 17 نادياً على البطاقات المتبقية للتأهل، مع تأهل أرسنال وبايرن ميونخ بالفعل. - تشمل المواجهات البارزة لقاء نابولي مع تشلسي، وأياكس مع أولمبياكوس، بينما يسعى أرسنال للحفاظ على سجله المثالي ضد كايرات ألماتي. - تشهد الجولة أيضاً مواجهات قوية مثل موناكو ضد يوفنتوس وباريس سان جيرمان ضد نيوكاسل، مع إجراء قرعة الأدوار الإقصائية في 30 يناير.

تقام، اليوم الأربعاء، الجولة الأخيرة من مباريات مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا (جميع المواجهات في التوقيت نفسه الساعة 10 مساء بتوقيت القدس المحتلة). ويبقى 17 نادياً في صراع مباشر على البطاقات المتبقية المؤهلة للأدوار الإقصائية، مع ضمان أرسنال الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني فقط العبور إلى الدور التالي. وتتأهل للدور ثمن النهائي الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى، فيما تلعب صاحبة المراكز من التاسع حتى الـ24 ملحقاً، تتأهل منه ثمانية أندية أخرى، على أن تودع المنافسات صاحبة المراكز من 25 حتى 36.

وسلط تقرير لموقع "يويفا" الضوء على أبرز الحقائق والإحصائيات الخاصة بجميع مباريات الجولة الختامية، التي يستضيف فيها نابولي الإيطالي، صاحب المركز الـ25 برصيد ثماني نقاط، نظيره تشلسي الإنكليزي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة. وكانت آخر مواجهة بينهما في موسم 2011-2012، وتأهل تشلسي آنذاك وتوج باللقب، فيما فاز نابولي في ثمان من آخر 11 مباراة أوروبية على أرضه أمام الفرق الإنكليزية. ويواجه أياكس الهولندي (المركز الـ32 بست نقاط) ضيفه أولمبياكوس اليوناني (المركز الـ24 بثماني نقاط). والتقى الفريقان ست مرات في المسابقات الأوروبية، حقق كل منهما انتصارين، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، وكانت آخر مواجهة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 1998-1999، حيث فاز أولمبياكوس ذهاباً 1-0، ورد أياكس إياباً بانتصار 2-0 في أمستردام. وخسر أولمبياكوس مباراة واحدة فقط في آخر ست مواجهات أوروبية أمام الفرق الهولندية. ويلعب أرسنال المتصدر بـ21 نقطة أمام متذيل الترتيب كايرات ألماتي الكازاخستاني.

ويعتبر الأول الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته السبع في مرحلة الدوري حتى الآن، وحقق "المدفعجية" سبعة انتصارات متتالية في المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخهم، وسجلوا الهدف الأول في جميع مباريات هذا الموسم، وأحرزوا ثلاثة أهداف أو أكثر في آخر خمس مباريات، فيما لم يحقق كايرات أي فوز في آخر عشر مباريات أوروبية. وسيكون موناكو الفرنسي (المركز الـ21 بتسع نقاط) أمام اختبار صعب ضد يوفنتوس الإيطالي (المركز الـ15 بـ12 نقطة). وتقابل الفريقان ست مرات أوروبياً، جميعها في الأدوار الإقصائية، ونجح يوفنتوس في حسم المواجهات الثلاث، فيما خسر موناكو مباراة واحدة فقط في آخر سبع مباريات أوروبية على أرضه، من جهته، حقق اليوفي ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2021-2022. ويقابل أثلتيك بلباو الإسباني (المركز الـ23 بثماني نقاط) نظيره سبورتينغ لشبونة (المركز الـ10 بعشر نقاط).

ويشير تاريخ المواجهات إلى تكافؤ بانتصارين لكل فريق، فيما لم يحقق سبورتينغ أي فوز خارج أرضه أمام الفرق الإسبانية في 14 مباراة أوروبية. ويقابل ريال مدريد الإسباني، صاحب المركز الثالث بـ15 نقطة، نظيره بنفيكا البرتغالي (المركز الـ29 بست نقاط). والتقى الفريقان ثلاث مرات فقط أوروبياً، وفاز بنفيكا في مواجهتين تاريخيتين، فيما لم يخسر الملكي في آخر عشر مباريات أوروبية أمام الفرق البرتغالية. وسيكون مانشستر سيتي الإنكليزي (المركز الـ11 بـ13 نقطة) في مواجهة غلطة سراي التركي (المركز الـ17 بعشر نقاط). ولم يسبق للسيتي مواجهة نظيره التركي أوروبياً، في الوقت الذي يحتاج فيه غلطة سراي إلى هدفين ليصبح أول فريق تركي يصل إلى 250 هدفاً أوروبياً.

وبمواجهة مرتقبة في أبطال أوروبا لكرة القدم، يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني (المركز الـ16 بـ11 نقطة) نظيره إنتر ميلانو الإيطالي (المركز الـ14 بـ12 نقطة)، بعد أن كانت آخر مواجهة بين الفريقين في موسم 2019-2020. وخسر دورتموند مباراة واحدة فقط في آخر 21 مواجهة أوروبية على ملعبه، فيما هُزم إنتر بثلاث مباريات متتالية في دوري الأبطال لأول مرة. وفي قمة آخرى، يستضيف حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي (المركز السادس بـ13 نقطة)، نظيره نيوكاسل الإنكليزي (المركز السابع بـ13 نقطة أيضاً)، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في موسم 2023-2024، وسجل باريس أربعة أهداف أو أكثر في ثلاث من آخر أربع مباريات أوروبية على أرضه. ويستضيف برشلونة الإسباني (المركز التاسع بـ13 نقطة)، فريق كوبنهاغن الدنماركي (المركز السابع بثماني نقاط)، وهو لم يخسر في آخر ثماني مباريات أوروبية أمام الفرق الدنماركية، فيما سجل الفريق الكتالوني في 26 من آخر 27 مباراة بدوري الأبطال.

ويلعب ليفربول الإنكليزي (المركز التاسع بـ13 نقطة) أمام كاراباخ الأذربيجاني (المركز السابع بعشر نقاط)، وهو الذي فاز في 17 من آخر 20 مباراة بمرحلة الدوري في دوري الأبطال، فيما خسر كاراباخ جميع مبارياته الأربع السابقة في إنكلترا. ويقابل ليفركوزن الألماني (المركز الـ20 بتسع نقاط) فريق فياريال الإسباني (المركز الـ35 بنقطة يتيمة)، ولم تخسر كتيبة "الغواصات الصفراء" في أربع مواجهات أوروبية سابقة أمام ليفركوزن، ولم تحقق أي فوز في آخر عشر مباريات بدوري الأبطال، فيما هُزم الفريق الألماني بمباراتين فقط في آخر 17 مواجهة أوروبية على أرضه.

وفي مباريات أخرى بدوري أبطال أوروبا يلعب آينتراخت فرانكفورت الألماني (المركز الـ33 بأربع نقاط) أمام توتنهام الإنكليزي (المركز الخامس بـ14 نقطة) وأتلتيكو مدريد الإسباني (المركز الـ12 بـ13 نقطة) أمام بودو/غليمت النرويجي (المركز الـ28 بست نقاط) وكلوب بروج البلجيكي (المركز الـ27 بسبع نقاط) ضد مرسيليا الفرنسي (المركز الـ19 بتسع نقاط). ومن المقرر أن تُجرى قرعة الأدوار الإقصائية يوم 30 يناير/كانون الثاني الجاري، وتضم الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين في مرحلة الدوري. وتُقام مباريات الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب أيام 17 و18 و24 و25 فبراير/شباط.