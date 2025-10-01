دوري أبطال أوروبا: مبابي يتألق بـ"هاتريك" وليفربول يسقط في إسطنبول

- شهدت الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا تألق كيليان مبابي مع ريال مدريد، حيث سجل هاتريك في فوزهم الكبير على كايرات ألماتي (5-1)، مما يعكس قوة الفريق الإسباني ويمنحهم دفعة قوية في البطولة. - تعرض ليفربول لهزيمة مفاجئة أمام غلطة سراي التركي، مما أثار القلق حول قدرتهم على المنافسة الأوروبية، خاصة بعد إصابة الحارس أليسون والمهاجم هوغو إيكيتيكي. - بايرن ميونخ واصل تألقه بفوز كاسح على بافوس القبرصي (5-1)، بينما حقق أتلتيكو مدريد وأولمبيك مرسيليا انتصارات كبيرة، في حين سقط بنفيكا أمام تشلسي بهدف وحيد.

عاش عشاق الكرة الأوروبية ليلة كروية صاخبة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أُقيمت مساء الثلاثاء، حيث اجتمعت الإثارة في مختلف الملاعب بين تألق النجوم، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، والإنكليزي هاري كين مع بايرن ميونخ، وبين سقوط كبار المرشحين، وعلى رأسهم ليفربول، الذي خسر أمام غلطة سراي التركي، وسط أجواء مشتعلة.

وعاد ريال مدريد سريعاً إلى سكة الانتصارات بعد خيبة الديربي، بفضل ثلاثية كيليان مبابي الذي أثبت مجدداً أنه القاطرة الهجومية للفريق الملكي، فالنجم الفرنسي وقع على "هاتريك" رائع، قاد الفريق الإسباني للفوز على كايرات ألماتي الكازاخستاني بنتيجة (5-1)، بينما أضاف مواطنه إدواردو كامافينغا الهدف الرابع، واختتم المغربي إبراهيم دياز الخماسية، ويعكس هذا الانتصار شخصية البطل، ويمنح تشكيلة المدرب تشابي ألونسو دفعة قوية لمواصلة مشوارها بثبات في البطولة القارية.

ولم يكن ليفربول الإنكليزي على الموعد في زيارته إلى معقل غلطة سراي، إذ تعرض لهزيمة بهدف من توقيع النيجيري فيكتور أوسيمين عبر ركلة جزاء. وحمل اللقاء أنباءً سيئة إضافية للمدرب الهولندي أرني سلوت، بعدما اضطر إلى تغيير الحارس أليسون، والمهاجم هوغو إيكيتيكي بداعي الإصابة. وجاءت الخسارة لتؤكد تراجع الريدز بعد سقوطهم في الدوري أمام كريستال بالاس، لتُطلق أجراس الإنذار مبكراً، بشأن قدرة الفريق على مجاراة طموحاته الأوروبية هذا الموسم.

من جانبه، أثبت بايرن ميونخ الألماني علو كعبه بفوز كاسح على بافوس القبرصي بنتيجة (5-1)، قاده فيه هاري كين بثنائية جديدة عززت سجله التهديفي، فيما تكفل رافاييل غيريرو ونيكولاس جاكسون ومايكل أوليز ببقية الأهداف. وفي المقابل، واصل أولمبيك مرسيليا الفرنسي صحوته بثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها رباعية نظيفة في شباك أياكس أمستردام الهولندي، بينما أمطر أتلتيكو مدريد، مرمى ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بخماسية مقابل هدف، ليؤكد الفريق المدريدي عودته القوية محلياً وأوروبياً على حد سواء.

وفي المقابل، لم تكن العودة إلى ستامفورد بريدج، كما حلم بها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ سقط برفقة بنفيكا أمام تشلسي الإنكليزي بهدف وحيد، ليجد نفسه عاجزاً عن كتابة سيناريو مغاير في معقل أمجاده السابقة. وفي مباريات أخرى بدوري أبطال أوروبا، نجح أتالانتا الإيطالي في العودة من بلجيكا بفوز ثمين على كلوب بروج (2-1)، بينما خطف توتنهام هوتسبيرز نقطة ثمينة بتعادل قاتل أمام بودو غليمت النرويجي (2-2)، في ليلة ختمت جولة أوروبية ملتهبة بين الكبوات والتألق.