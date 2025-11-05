دوري أبطال أوروبا: قمة نارية بين سيتي ودورتموند.. وبرشلونة لفوز مهم

- في قمة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، يتنافس الفريقان على الفوز للوصول إلى النقطة العاشرة وتعزيز فرص التأهل، حيث يسعى مانشستر سيتي للفوز قبل مواجهة ليفربول، بينما يطمح دورتموند لتعزيز حظوظه في التأهل. - برشلونة يواجه كلوب بروج بهدف دخول "توب 4" بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان، بينما يسعى كلوب بروج لتحقيق نتيجة إيجابية مستفيداً من الدعم الجماهيري. - إنتر ميلانو يسعى للفوز الرابع توالياً لضمان التأهل المبكر، بينما يحتاج نيوكاسل يونايتد للفوز على أتلتيك بلباو للمنافسة على التأهل بعد استعادة التوازن.

يشهد اليوم الثاني من الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباريات من العيار الثقيل للأندية التي تبحث عن انتصارات جديدة ونقاط تُعزز حظوظها للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة الأوروبية الكبيرة، وعلى رأس هذه المباريات قمة مانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، في الليلة الأوروبية المُنتظرة.

قمة سيتي ودورتموند: صراع للبقاء مع الكبار

يدخل مانشستر سيتي الإنكليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا مواجهة منافسه بوروسيا دورتموند الألماني وفي رصيده سبع نقاط من أول ثلاث مباريات، وهو نفسه رصيد النادي الألماني، وعليه ستكون القمة نارية للفريقين من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة والتقدم أكثر نحو منطقة التأهل إلى الدور الثاني، في ظل المنافسة القوية والمشتعلة بين الأندية الأوروبية الكبيرة من أجل احتلال المراكز الثمانية الأولى.

ويعرف غوارديولا أن تخطي نادي دورتموند في هذه المواجهة سيكون مهماً جداً قبل مواجهة كبيرة في الدوري الإنكليزي أمام ليفربول يوم الأحد المقبل في ملعب الاتحاد، ومن ثم مواجهة نادي ليفركوزن في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وبالتالي الوصول إلى النقطة العاشرة سيفتح الباب للوصول إلى النقطة الـ13، والاقتراب من التأهل أكثر في موسم متذبذب بالنسبة للمدرب غوارديولا.

أما نادي دورتموند فليس لديه ما يخسره، خصوصاً مع الانطلاقة الجيدة نسبياً في بطولة الدوري الألماني حتى الآن، إذ يحتاج لتحقيق فوزٍ خاطفٍ على مانشستر سيتي والوصول إلى عدد نقاط جيد في المقدمة، وبالتالي رفع حظوظه أكثر للتأهل وعدم التفريط في القدرة على منافسة الكبار على المراكز الثمانية الأولى في الترتيب، وهو النادي الذي لم يغب عن دور الـ16 في السنوات الخمس الماضية.

برشلونة وفرصة دخول "توب 4"

يملك نادي برشلونة الإسباني فرصة ذهبية لدخول منطقة "توب 4" في الترتيب، مستغلاً الصدامات الكبيرة في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، وبشكل خاص قمة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وقمة ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، إذ وصل الفريق إلى النقطة السادسة بعد فوزه في مباراتين وخسارته في مباراة أمام البطل الباريسي، وعليه تخطي عقبة نادي كلوب بروج البلجيكي من أجل الوصول إلى تسع نقاط والتقدم في الترتيب نحو المراكز المؤهلة بشكل مباشر (يحتل حالياً المركز التاسع في الترتيب).

وبعد الخسارة أمام باريس في دوري الأبطال، استعاد برشلونة قوته وحقق نتائج جيدة باستثناء السقوط أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، بعد التأثر بالغيابات المهمة والكبيرة في تشكيلته نتيجة الإصابات، الأمر الذي دفع بالمدرب الألماني هانسي فليك للعمل مع اللاعبين المتاحين بين يديه من أجل تحسين الوضع الفني للفريق وتحقيق النتائج الإيجابية، وبالتالي الفوز على كلوب بروج البلجيكي سيكون في غاية الأهمية من أجل متابعة صحوة النادي الكتالوني وبشكل خاص على الصعيد الأوروبي.

أما كلوب بروج، الذي لم يظهر بمستوى سيئ رغم تحقيقه فوزاً واحداً في ثلاث مباريات حتى الآن، فسيحاول إزعاج النادي الكتالوني قدر الإمكان والخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق إسباني مُدجج بالنجوم، كما سيُحاول استغلال الدعم الجماهيري في مدرجات ملعبه في العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل الخروج ولو بنقطة واحدة فقط من هذه المباراة الصعبة على أرضه.

إنتر لفوز رابع توالياً في أبطال أوروبا ونيوكاسل لتأكيد قوته

رغم أن بداية نادي إنتر ميلانو الإيطالي لم تكن قوية في الموسم الجديد، إلا أن "النيراتزوري" سجل بداية قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية وجمعه تسع نقاط، وهو يملك فرصة للوصول إلى 12 نقطة عندما يواجه فريق كايرات ألماتي الكازاخستاني، في مهمة سهلة من أجل حصد انتصار جديد في البطولة الأوروبية، وهو فوز من شأنه أن يُعزز حضور إنتر بين "توب 8" ومحاولة ضمان التأهل المبكر.

والمُلفت في بداية إنتر على صعيد منافسات دوري أبطال أوروبا أن الفريق سجل تسعة أهداف ولم يتلقَ في شباكه أي هدف، وهو ما يجعله صاحب أقوى خط دفاع في البطولة الأوروبية رفقة نادي أرسنال الإنكليزي الذي سجل ثمانية أهداف ولم تتلقَ شباكه أي هدف أيضاً حتى الآن، وعادةً الأندية التي تملك خط دفاع قوياً تصل إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا وتُنافس على اللقب بكل قوة، وهو هدف إنتر في موسم 2025-2026.

في المقابل سيكون نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي على موعد مع مباراة مهمة جداً في مواجهة أتلتيك بلباو الإسباني على أرضه في ملعب سان جيمس بارك، ويدخل النادي الإنكليزي المواجهة وهو يملك ست نقاط في المركز الثامن في الترتيب، ويحتاج إلى الفوز للوصول إلى تسع نقاط ومنافسة الأندية الأوروبية الكبيرة من أجل إحدى البطاقات الثماني المؤهلة بشكل مباشر إلى الدور الثاني.

ورغم خسارة نيوكاسل يونايتد أمام برشلونة (1-2) في الجولة الأولى من دوري الأبطال هذا الموسم، إلا أن الفريق الإنكليزي استعاد توازنه على الصعيد القاري بفوزه على كل من يونيون سانت غيلواز البلجيكي برباعية نظيفة في الجولة الثانية وثم على بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة، ما جعله يعود بقوة إلى المنافسة من أجل مقعد مؤهل في البطولة الأوروبية الكبيرة.