دوري أبطال أوروبا: قمة بين أرسنال وإنتر وامتحان قوي لريال مدريد

تترقب الجماهير الرياضية، اليوم الثلاثاء، انطلاق منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما ضمنت خمسة أندية التأهل إلى ثمن النهائي، وهي باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي وأرسنال الإنكليزيان، أتالانتا الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني.

ويعتلي نادي أرسنال صدارة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي خلفه بايرن ميونخ (15 نقطة)، ويحتل باريس سان جيرمان المرتبة الثالثة (13 نقطة)، فيما يأتي مانشستر سيتي رابعاً (13 نقطة)، ووصل أتالانتا الإيطالي إلى المركز الخامس (13 نقطة). لكن أنظار الجماهير الرياضية ستكون متجهة صوب القمة التي ستخوضها كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ضد غريمه إنتر ميلانو الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

كذلك ستكون الأنظار متجهة نحو نادي مانشستر سيتي، الذي يخوض مواجهة ضد بودو غليمت النرويجي، بعدما تجرعت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا مرارة الهزيمة في "ديربي" مانشستر أمام غريمه مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات البريمييرليغ، يوم السبت الماضي. ويريد مانشستر سيتي نسيان الهزيمة في الدوري الإنكليزي، والتركيز على مواجهة دوري الأبطال، من أجل حصد المزيد من النقاط، وتعزيز رصيد كتيبة غوارديولا، التي جمعت حتى الآن 13 نقطة.

من جهته، يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على فريق موناكو الفرنسي، والجميع سيكون مراقباً لما سيفعله مدرب الفريق الملكي الجديد، الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي بات مُطالباً بقيادة النجم الفرنسي، كيليان مبابي، بتحقيق الانتصار وبنتيجة مقنعة، حتى يحصد النقاط الثلاث، ويرفع رصيده إلى 15 نقطة، ونسيان خيبة الأمل، عقب خسارته في مباراتين (مانشستر سيتي وليفربول الإنكليزي)، من آخر ثلاثة لقاءات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بدوره، يدخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل النسخة الماضية، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بهدف وحيد، وهو خطف الانتصار أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، من أجل جمع المزيد من النقاط، رغم ضمان التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية مباشرة. وحقق باريس سان جيرمان أربعة انتصارات، وتعادل مرة وتجرع مرارة الهزيمة في مناسبة وحيدة، ما جعله يجمع 13 نقطة، فيما يتعلق سبورتينغ لشبونة البرتغالي بحظوظه، ولا سيما أنّ مواجهته لبطل النسخة الماضية ستكون على أرضه، ولديه فرصة جيدة حتى يخطف الانتصار ويرفع رصيده، بعدما جمع 10 نقاط فقط حتى الآن في المسابقة القارية.

أما نادي بوروسيا دورتموند الألماني، فسيكون على موعد مع مباراة صعبة بمواجهة توتنهام الإنكليزي، وأعين الفريق الألماني على تحقيق الانتصار، ورفع رصيده بعدما جمع 11 نقطة في الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يتمسك الفريق اللندني بكل حظوظه حتى يكون أحد المتأهلين إلى المرحلة المقبلة في المسابقة القارية، بعدما وصل رصيده إلى 11 نقطة.

في المقابل، يستعد باير ليفركوزن الألماني لمواجهة أولمبياكوس اليوناني الذي يريد تحقيق المفاجأة وخطف الانتصار والنقاط الثلاث، بعدما جمع خمس نقاط فقط في المسابقة القارية، إلا أن لغة الأرقام تعطي الأفضلية لنادي باير ليفركوزن، الذي حصد تسع نقاط، ولديه فرصة التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، حتى يضمن أحد المقاعد في دور الـ16 بالمسابقة القارية.

وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، يلعب نادي نابولي الإيطالي ضد كوبنهاغن الدنماركي. وجمع الفريق الإيطالي سبع نقاط فقط حتى الآن في المسابقة القارية، وهو الرصيد نفسه بالنسبة إلى نادي كوبنهاغن، الذي يتطلع إلى حصد الانتصار. كذلك يدرك نادي فياريال صعوبة المهمة التي تنتظره أمام ضيفه أياكس الهولندي، لأن الفريق الإسباني يبحث عن انتصاره الأول في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعدما جمع نقطة وحيدة فقط، عقب خسارته في خمس مباريات، وتعادل مرة وحيدة.