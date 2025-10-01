دوري أبطال أوروبا في مطب الرحلات الجوية

- شهدت بداية دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أزمات غير متوقعة بسبب مشاكل في الرحلات الجوية، حيث تأخرت رحلة موناكو إلى بلجيكا بسبب نقص الأكسجين وتعطل المكيف، مما أجبر اللاعبين على النزول من الطائرة وتأجيل السفر. - واجه سبورتينغ لشبونة موقفًا مشابهًا قبل مواجهة نابولي، حيث تأخرت رحلتهم ست ساعات، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي بسبب الوصول المتأخر. - اضطر ريال مدريد للسفر مبكرًا إلى كازاخستان لتفادي الإرهاق وفارق التوقيت، بعد مباراة قوية في الدوري الإسباني.

شهدت بداية منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مفاجآت غير سارة أثارت أزمات لبعض الأندية التي تورطت بسبب مشاكل في الرحلات الجوية، فخلال الجولة الأولى، تأخرت رحلة نادي موناكو إلى بلجيكا لمواجهة نادي بريج، فعندما كانت الطائرة تستعد للإقلاع، جرى التفطن إلى مشكلة نقص الأكسجين وتعطل المكيف داخل الطائرة، ما أثر على وضع اللاعبين، فنزل جميعهم من الطائرة.

وخلع اللاعبون ملابسهم معتقدين أن المشكلة ستُحل سريعاً، ما أدى إلى مشاهد خيالية وهم بملابسهم الداخلية، وفق ما أشار إليه موقع آر.إم.سي الفرنسي، وقد صُوّرت هذه المشاهد ونُشرت على حسابات بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حذفها. واضطرت إدارة موناكو إلى تأجيل السفر إلى اليوم الموالي بسبب التأخر في تجاوز المشكلة.

وقبل سفره لمواجهة نادي نابولي الإيطالي في الجولة الثانية، عاش نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي موقفاً مشابهاً، ولكن لحسن حظّه، فإن اللاعبين لم يصعدوا إلى الطائرة، ولكن الرحلة تأخرت قرابة ست ساعات، ولهذا، اضطرّ الفريق إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباريات بحكم وصول الوفد متأخراً إلى المدينة الإيطالية.

أما ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 15 مرة سابقة، فقد احتاج إلى رحلة طيران مدتها 10 ساعات لقطع 6 آلاف و500 كيلومتر للوصول إلى ألماتي في كازاخستان لخوض الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وكان النادي الملكي مجبراً، لتفادي الإرهاق الناجم عن طول الرحلة وكذلك فارق التوقيت عن إسبانيا، على السفر يوم الأحد بدل الاثنين، خاصة أن الفريق خاض مباراة قوية يوم السبت في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.